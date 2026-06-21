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Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz chừng nào Israel còn tấn công Lebanon

Chủ Nhật, 15:24, 21/06/2026
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VOV.VN - Việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon là một trong những điều kiện quan trọng để khởi động đàm phán Mỹ - Iran về chương trình hạt nhân và các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục không kích Lebanon chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Israel khẳng định các hoạt động quân sự của nước này nhằm đáp trả các cuộc tấn công từ Hezbollah. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố sẽ không cho phép Israel có “tự do hành động” trên lãnh thổ Lebanon. Chính phủ Israel nhấn mạnh nước này không phải là bên tham gia thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại những khu vực đang kiểm soát ở Lebanon.

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Israel tấn công miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ thị quân đội kiềm chế các hoạt động tấn công tại Lebanon, song chưa có kế hoạch rút quân khỏi các vị trí đã chiếm giữ.

Một cuộc khảo sát do Đại học Hebrew của Israel thực hiện cho thấy khoảng 92% người dân Israel cho rằng Iran là bên hưởng lợi nhiều hơn từ chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel. Chỉ 8% số người được hỏi tin rằng Israel là bên giành thắng lợi.

Gần 90% người tham gia khảo sát nhận định các mục tiêu chiến tranh chưa đạt được, trong khi chưa tới 30% tin tưởng vào tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu về những thành tựu lớn mà Israel đạt được trong chiến dịch.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến 4.057 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ em. Phía Lebanon không công bố số lượng các tay súng nằm trong con số này. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết ít nhất 32 binh sĩ và 4 dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Hezbollah.

Trước đó, IRGC cáo buộc Israel vi phạm các cam kết ngừng bắn do Mỹ bảo trợ thông qua các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon. Lực lượng này cảnh báo tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có thể đối mặt với rủi ro an ninh nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trả lời phỏng vấn Fox News trước chuyến đi, ông Vance khẳng định ông tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì và chưa thấy bằng chứng cho thấy eo biển Hormuz thực sự bị phong tỏa.

Về phía Iran, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, cáo buộc Washington chưa thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận gồm 14 điểm, trong đó có yêu cầu ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon.

Theo ông Mokhber, chừng nào các cam kết vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ, dòng chảy năng lượng từ Trung Đông vẫn sẽ tiếp tục bị gián đoạn. Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết Tehran sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế nếu các nước phương Tây tuân thủ tinh thần của thỏa thuận.

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Phó Tổng thống Mỹ tới Thụy Sĩ, kỳ vọng đột phá trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/6 đã tới Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, trong bối cảnh hai bên tìm kiếm một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời bất đồng về tuyên bố của Tehran liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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