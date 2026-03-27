Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

Ba tàu mang quốc tịch khác nhau đã bị hải quân Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) chặn lại sáng 27/3 tại eo biển Hormuz - hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin hôm nay (27/3), đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ đã nói không đúng khi tuyên bố rằng “eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa”.

Một tàu hàng dân sự từng bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết “món quà” bí ẩn, mà ông tuyên bố Iran đã tặng cho Mỹ như một phần của cuộc đàm phán, là 10 “tàu chở dầu” đã vượt thành công qua eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Hãng tin Fars phủ nhận việc eo biển này mở cửa cho bất kỳ tàu nào, nói rằng tuyến đường biển này “đã bị đóng cửa và bất kỳ nỗ lực đi qua nào cũng sẽ bị đáp trả gay gắt”.

“Việc di chuyển của bất kỳ tàu nào ‘đến và đi từ’ các cảng của những nơi liên minh với kẻ thù của Israel và Mỹ đều bị cấm bất kể điểm đến”, Fars cho biết, trích dẫn phía hải quân IRGC.

Như vậy, Iran vẫn xác nhận họ đang tập trung khống chế eo biển chiến lược - đòn bẩy quan trọng giúp họ đối phó với Mỹ và Israel.