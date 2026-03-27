Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

Thứ Sáu, 19:40, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

Ba tàu mang quốc tịch khác nhau đã bị hải quân Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) chặn lại sáng 27/3 tại eo biển Hormuz - hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin hôm nay (27/3), đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ đã nói không đúng khi tuyên bố rằng “eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa”.

iran tuyen bo dong eo bien hormuz, xua 3 tau nuoc ngoai ra khoi day hinh anh 1
Một tàu hàng dân sự từng bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết “món quà” bí ẩn, mà ông tuyên bố Iran đã tặng cho Mỹ như một phần của cuộc đàm phán, là 10 “tàu chở dầu” đã vượt thành công qua eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Hãng tin Fars phủ nhận việc eo biển này mở cửa cho bất kỳ tàu nào, nói rằng tuyến đường biển này “đã bị đóng cửa và bất kỳ nỗ lực đi qua nào cũng sẽ bị đáp trả gay gắt”.

“Việc di chuyển của bất kỳ tàu nào ‘đến và đi từ’ các cảng của những nơi liên minh với kẻ thù của Israel và Mỹ đều bị cấm bất kể điểm đến”, Fars cho biết, trích dẫn phía hải quân IRGC.

Như vậy, Iran vẫn xác nhận họ đang tập trung khống chế eo biển chiến lược - đòn bẩy quan trọng giúp họ đối phó với Mỹ và Israel.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Hôm 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “đã đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết về những đối tác mà ông đã thảo luận cùng.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

VOV.VN - Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ - Israel sẽ thất bại nếu đưa bộ binh vào Iran

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.

