Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”

Thứ Hai, 20:08, 16/03/2026
VOV.VN - Iran cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu vẫn mở cho tàu thuyền qua lại nhưng đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt” giữa lúc xung đột kéo dài hơn hai tuần qua.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các tàu của những bên “không tham gia vào hành động quân sự chống lại Iran” vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, nhưng phải phối hợp và được sự cho phép của lực lượng vũ trang nước này.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia cập cảng Mumbai, Ấn Độ, sau khi đi qua eo biển Hormuz hôm 12/3. Ảnh: Reuters

Theo ông Baghaei, kể từ khi xung đột bùng phát hơn hai tuần trước, phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã tạm dừng và Iran chỉ cho phép một số ít tàu thuyền lưu thông.

Quan chức Iran nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, không quốc gia ven biển nào có thể cho phép tàu thuyền của đối phương đi lại bình thường nếu điều đó có thể giúp họ tăng cường năng lực và tiến hành các hành động quân sự chống lại quốc gia sở tại.

Ông Baghaei cũng cho rằng Mỹ, Israel và các nước ủng hộ hai quốc gia này “đương nhiên không thể sử dụng eo biển Hormuz để tiến hành các hoạt động tấn công Iran”.

Eo biển Hormuz là một trong những “nút thắt” hàng hải quan trọng nhất thế giới, giữ vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Giang Bùi/VOV.VN
Ông Trump: NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ukraine lo giảm sự ủng hộ từ Mỹ vì xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn “mất sự ủng hộ của Mỹ” trong bối cảnh Washington hiện đang tập trung nhiều hơn vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn “mất sự ủng hộ của Mỹ” trong bối cảnh Washington hiện đang tập trung nhiều hơn vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

