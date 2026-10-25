Iran tuyên bố hoạt động qua eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước

Iran phát thông điệp cứng rắn về tương lai eo biển Hormuz

Phát biểu về tình hình khu vực, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: “Tất cả các bên cần chấp nhận một thực tế: khu vực đã trải qua những thay đổi căn bản mang tính chiến lược, và sau cuộc chiến 40 ngày này, sẽ không có gì quay trở lại như trước, kể cả eo biển Hormuz. Suốt hàng chục năm qua, eo biển luôn được lưu thông thuận tiện.

Cả Iran lẫn Oman chưa từng gây trở ngại cho tàu bè, đồng thời luôn phối hợp bảo đảm an ninh và giữ gìn môi trường biển. Thế nhưng, cuộc chiến lần này đã đảo lộn tất cả. Chúng ta buộc phải thích nghi với tình hình mới: các tuyến vận tải biển lẫn phương thức quản lý tại eo biển Hormuz sẽ không còn như xưa. Đây là vấn đề mà Iran và Oman đã cùng bàn thảo, và các cuộc trao đổi đó vẫn đang tiếp diễn”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: Reuters)

Chính sách của Iran sẽ không đổi

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araqchi cũng khẳng định chính sách của Iran sẽ không đổi bất kể xung đột mới có nổ ra hay không. Ông cảnh báo các đối thủ chớ lặp lại tính toán sai lầm.

Tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/10 đề cập khả năng triển khai một đợt tấn công quân sự mới khi xung đột bước sang tháng thứ tám, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Phía Iran cho biết đã chuẩn bị sẵn phương án trả đũa quy mô lớn hơn, bao gồm việc nhắm tới các tuyến cáp viễn thông ngầm dưới biển nếu tiếp tục bị tấn công.