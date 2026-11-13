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Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain

Thứ Sáu, 12:13, 13/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/11 cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Đây là tuyên bố đầu tiên của Tehran về một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) cho biết cuộc tấn công này là hành động đáp trả cho một vụ không kích mà họ mô tả là nhắm vào một tháp viễn thông tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran trước đó một ngày. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Mỹ đang tạm lắng một cách mong manh.

iran tuyen bo nham muc tieu vao tram radar canh bao som cua my o bahrain hinh anh 1
Tên lửa trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Tehran (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Tasnim dẫn lời IRGC cho biết: “Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với kẻ thù xâm lược, yêu cầu chúng chấm dứt các hành động khiêu khích trên không và hoạt động buôn lậu dầu tại eo biển Hormuz. Nếu các hành vi vi phạm và xâm lược này tái diễn, Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC hoàn toàn sẵn sàng đáp trả mà không có bất kỳ giới hạn nào”.

Xung đột bắt đầu từ các đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2 và kể từ đó đã lan rộng ra khắp khu vực. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời tìm cách hạn chế hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu. Đáp lại, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Hiện phía Mỹ và Bahrain chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Phan Tùng/VOV.VN
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