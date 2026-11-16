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Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với Mỹ

Thứ Hai, 10:56, 16/11/2026
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VOV.VN - Quan chức ngoại giao cấp cao Iran ngày 16/11 khẳng định nước này đã chuẩn bị mọi kịch bản tiếp theo có thể xảy ra với Mỹ trong giai đoạn tới, gồm cả giao tranh vũ trang.

 

Tuyên bố với hãng thông tấn IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Iran vẫn để ngỏ các kênh ngoại giao nhằm giải quyết xung đột với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản Washington tiếp tục chiến dịch bao vây, gây sức ép, thậm chí cả mở lại tấn công quân sự chống Iran.

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Iran sẵn sàng cho khả năng Mỹ tiếp tục chiến dịch bao vây, gây sức ép, thậm chí là biện pháp quân sự chống Tehran (Ảnh: Reuters)

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Iran, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả kịch bản đàm phán hoặc chiến tranh với Mỹ. Ông Qalibaf cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục mắc sai lầm tấn công Iran, khả năng tác chiến và sự kiên định của các lực lượng vũ trang Iran, sẽ quyết định phạm vi và quy mô của chiến trường, chứ không phải mong muốn hay ý định của người Mỹ.           

Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, dù nhiều nỗ lực trung gian khu vực và quốc tế đã được triển khai. Trên thực địa, lực lượng hai bên bắt đầu mở lại các cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào nhau.

Mới nhất, trong ngày 15/11, Iran phóng 6 UAV cảm tử tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain, đáp trả cuộc tập kích của không quân Mỹ vào thành phố ven biển của Iran một ngày trước đó. Tại Israel - bên đã cùng Mỹ 2 lần phát động chiến tranh chống Iran - Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu vẫn quyết tâm theo đuổi biện pháp quân sự, nhiều lần hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quân đội Israel, mở lại chiến dịch tấn công Iran.

Đặc biệt, cảnh báo đưa ra chỉ một ngày trước khi tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới của Mỹ là USS Theodore Roosevelt đến Trung Đông, hội quân với 2 tổ hợp tàu sân bay khác đang triển khai tại đây là USS George H.W. Bush và USS George Washington. 

Bá Thi/VOV-Cairo
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