Iran và 3 nước cam kết đối thoại, củng cố an ninh khu vực

Tối qua, quan chức an ninh cấp cao của I-ran và 3 nước trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, đã ra tuyên bố chung, cam kết duy trì đối thoại để củng cố an ninh và hòa bình của khu vực.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Tehran tối qua, với sự tham gia của quan chức an ninh cấp cao nước chủ nhà Iran, cùng 3 quốc gia trong Hiệp ước phòng chung Mecca là Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia. Tuyên bố chung khẳng định các bên cam kết tiếp tục đối thoại về các vấn đề khu vực, trong đó có an ninh và hòa bình.

Trước đó, như tin đã đưa, Iran cùng 3 nước trong Hiệp ước Mecca, đã tổ chức cuộc họp an ninh đầu tiên từ khi Hiệp ước được ký kết hồi tháng 8/2026. Cuộc họp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei điều hành, cùng sự tham gia của Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan Asim Munir, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Các bên bàn thảo nhiều nội dung, trong đó có an ninh khu vực, các hoạt động của Israel cũng như diễn biến mới tại Palestine và Lebanon. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran khẳng định các nội dung thảo luận không bao gồm chương trình hạt nhân của Tehran.

Các quan chức đang kiểm tra những mảnh vỡ từ các tên lửa đạn đạo bị đánh chặn tại Ar Rashidiyyah, gần Mecca. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei đánh giá các cuộc trao đổi đã diễn ra tốt đẹp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia khẳng định Iran ủng hộ các thỏa thuận về củng cố an ninh khu vực. Tehran luôn sẵn sàng giải quyết bất đồng với các bên liên quan, thông qua đối thoại.

Cuộc họp tại Tehran được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và đáng lo ngại. Những ngày qua, giới chức Mỹ và Israel liên tục đề cập khả năng mở lại chiến dịch tập kích chống Iran. Một số đánh giá nhận định chiến dịch tấn công có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, thậm chí ngay khi cuộc họp đang diễn ra.

Tại khu vực biển Đỏ, lực lượng Houthi giao tranh dữ dội với quân chính phủ Yemen, đồng thời phát động chiến dịch tập kích xuyên biên giới chưa từng có nhằm vào Saudi Arabia. Các chiến trường như Lebanon, dải Gaza, cũng chứng kiến hoạt động quân sự không ngừng nghỉ của quân đội Israel, dù các lệnh ngừng bắn liên quan ở các mặt trận này vẫn đang có hiệu lực.

Nhiều nhà phân tích khu vực tin rằng sự kiện đối thoại an ninh tại Tehran hôm qua có tác dụng “hãm phanh” đòn tập kích của Mỹ nhằm vào Iran. Trước cuộc họp, 2 nước trong Hiệp ước Mecca là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tích cực triển khai nhiều nỗ lực liên quan nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran. Trong đó, Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan Asim Munir, đầu tuần trước cũng đã đến Tehran để triển khai sứ mệnh.

Tuy nhiên, cho đến nay, lịch trình khôi phục đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa được công bố. Thế bế tắc này làm dấy lên không ít nghi ngại về nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quyết định mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn Iran, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đầu tháng 11 tới đây.