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Iran và Mỹ thiết lập kênh liên lạc để xử lý sự cố tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 10:56, 22/06/2026
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VOV.VN - Iran và Mỹ đã thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm xử lý các sự cố phát sinh tại eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố chung của Qatar và Pakistan - hai nước đóng vai trò trung gian trong vòng đàm phán vừa kết thúc tại Thụy Sĩ, kênh liên lạc mới được thiết lập nhằm “tránh các sự cố và hiểu lầm”, đồng thời bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ ban đầu giữa Mỹ và Iran.

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Các tàu chở hàng trên Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía Bắc Ras al-Khaimah, gần khu vực giáp ranh với vùng Musandam của Oman, ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Bản ghi nhớ nêu rõ Iran sẽ thực hiện “những nỗ lực tối đa” để bảo đảm các tàu thương mại được đi lại an toàn giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ngày 21/6, quân đội Iran tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này nếu Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Lebanon và Mỹ “không thực hiện đầy đủ” thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể “tiếp quản eo biển Hormuz” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông Trump cũng tái khẳng định quan điểm rằng Mỹ có thể trở thành “người bảo vệ” eo biển Hormuz và được hưởng lợi từ lượng dầu mỏ vận chuyển qua tuyến hàng hải này. “Tôi tin rằng Mỹ có thể trở thành ‘thiên thần bảo hộ’ của eo biển Hormuz và nhận 20% lượng dầu đi qua đây”, ông Trump nói.

Hiện Nhà Trắng chưa bình luận về diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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