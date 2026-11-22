Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em Iran tổ chức ở thủ đô Tehran, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề Phụ nữ và Gia đình, bà Zahra Behrouz-Azar cho biết, 623 trẻ em thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, đã bị sát hại trong 2 cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Ngoài ra, còn hàng nghìn trẻ em khác bị thương.

Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2/202.6 (Ảnh: ANI)

Bà Behrouz-Azar khẳng định tội ác của kẻ thù nhắm vào trẻ em Iran, không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công trực tiếp, mà còn bao gồm hành các vi trừng phạt và gây sức ép về kinh tế, tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của trẻ em.

Trước đó, hồi trong tuần, cơ quan nhân đạo Iran cho biết 428 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 2.100 em khác bị thương, trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.