Iran xác nhận đã đàm phán với Mỹ tại Thụy Sỹ

Theo truyền hình Nhà nước Iran, các cuộc đối thoại ở Thụy Sỹ hôm nay có sự tham gia của đại diện 3 nước Iran, Mỹ và Qatar. Thảo luận tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon và tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi ngừng bắn ở Lebanon được thực thi. Đặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo Tehran sẽ không tiến hành các cuộc thảo luận về một thỏa thuận rộng lớn hơn với Washington, trước khi chiến tranh ở Lebanon chấm dứt.

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21/6 trước cuộc đàm phán với Iran (ẢNH: Reuters)

Liên quan vấn đề hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay một lần nữa khẳng định Tehran hoàn toàn không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đưa ra đảm bảo về điều này. Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian đồng thời nêu rõ Iran không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani của mình. Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận quyền này của Iran.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng các nước Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, hôm nay đến Ai Cập để tổ chức cuộc họp đặc biệt 4 bên về các biến chuyển mới tại khu vực, đặc biệt là tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tiếng A rập Al Arabiya tại Cairo trưa nay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các vấn đề thảo luận giữa Mỹ và Iran đã có tiến triển lớn. Mặc dù vậy, ông Dar cảnh báo giai đoạn đàm phán tới đây giữa hai bên là rất khó khăn.

Pakistan là nhà trung gian chủ chốt trong cả thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8/4, cũng như bản ghi nhớ sơ bộ về kết thúc chiến đạt được cuối tuần trước. Hiện tại, cả Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir, đều đang có mặt tại Thụy Sỹ để hỗ trợ đàm phán.