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Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn

Thứ Hai, 11:41, 22/06/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran vừa thông báo các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ, đã đạt tiến triển lớn.

Thông báo về tiến triển do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố trên mạng xã hội X sáng sớm 22/6, vài giờ sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran kết thúc vòng đối thoại đầu tiên tại Thụy Sĩ.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp khẳng định các nhà trung gian Pakistan và Qatar đã giúp đạt được tiến triển lớn về chấm dứt chiến sự tại Lebanon. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Iran cũng được dỡ bỏ, một số tài sản bị đóng băng của Iran được gỡ phong tỏa.

Ngay trước thông điệp của Ngoại trưởng Iran, hai nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng ra thông báo chung cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận chính thức cuối cùng. Thông báo chung cũng xác nhận đối thoại Mỹ - Iran sẽ diễn ra trong suốt tuần này, gián tiếp bác bỏ tin đồn về việc đối thoại bị đình lại do bất đồng quan điểm.

Mặc dù vậy, giới phân tích cảnh báo tiến trình đàm phán còn nhiều thách thức. Để có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng theo lộ trình đã định, các bên phải có quyết tâm chính trị rất cao, sẵn sàng thỏa hiệp và chấp nhận nhượng bộ lớn trên bàn đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
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