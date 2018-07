Iraq biểu tình lan rộng các tỉnh phía Nam

Người biểu tình ở các tỉnh Basra, Dhi Qar và Najaf đã xuống đường để phản đối tình trạng thất nghiệp tăng cao và yêu cầu chính phủ đảm bảo điện, nước uống an toàn cho nhân dân cũng như tăng cường cải cách, chống tham nhũng. Các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát ở tỉnh Basra khi hàng chục người biểu tình xông vào tòa nhà tỉnh Basra bất chấp các biện pháp lệnh giới nghiêm do chính phủ áp dụng và các biện pháp an ninh chống lại những người biểu tình.

Tại tỉnh Najaf hàng trăm người biểu tình xông vào sân bay. Những người biểu tình đã đốt cháy một số trụ sở, cơ quan nhà nước ở địa phương.

Người dân Iraq biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh Iraq công bố lệnh giới nghiêm và sử dụng các biện pháp mạnh như bắn đạn thật, đạn hơi cay để giải tán người biểu tình. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq đã ra lệnh cho lực lượng an ninh phải cảnh giác cao ở các tỉnh phía Nam để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Các nguồn tin an ninh cho biết chính quyền đã gửi quân tiếp viện từ đơn vị chống khủng bố và Sư Đoàn 9 tới tỉnh Basra để giúp bảo vệ các mỏ dầu.

Thủ tướng Haider al-Abadi đã cách chức một số quan chức tỉnh Basra do quản lý kém, đồng thời cho biết chính phủ sẽ chi tiền để tỉnh Basra cải thiện các dịch vụ điện, nước, y tế. Nguồn tiền này sẽ phân bổ cải thiện nguồn nước, cung cấp điện, cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, hữu ích. Chính phủ cũng sẽ mở rộng và tăng tốc đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực nhà ở, trường học và dịch vụ./.

IS bắt cóc và hành quyết man rợ 7 con tin tại Iraq VOV.VN - Nguồn tin cảnh sát ngày 6/7 cho biết, vụ bắt cóc và hành quyết các con tin diễn ra đêm 5/7. Thủ tướng Iraq ra lệnh hành quyết sớm các nghi phạm khủng bố IS VOV.VN - Đương kim Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi mới đây đã kêu gọi hành quyết “ngay lập tức” tất cả các phần tử “khủng bố” đang chờ ngày hành quyết.