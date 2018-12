Iraq có thể đóng vai trò lớn hơn tại Syria sau khi Mỹ rút quân

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi hôm nay (31/12) cho biết, các quan chức an ninh nước này đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus, đồng thời cho biết có khả năng Iraq sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống IS sau khi Mỹ rút khỏi Syria. Thủ tướng Iraq Mahdi. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, ông Abdul Mahdi cho rằng, nếu có bất cứ diễn biến tiêu cực nào tại Syria sẽ ảnh hưởng đến Iraq, vì quốc gia này có 600km đường biên giới với Syria.

Đặc biệt tại khu vực biên giới Iraq và Syria ở Deir al-Zor, Iraq cũng cần đối phó với IS. Đề cập khả năng tăng quân tại Syria, Thủ tướng Iraq cho biết: “Trong trường hợp Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq là đối tác tốt nhất để đối phó với tình hình mới và sẵn sàng hợp tác với lực lượng Syria tại đó. Do đó, sự hợp tác giữa Iraq, Syria là cần thiết, vì Iraq cùng với liên minh quốc tế và các cường quốc khác đang lo ngại về tình hình Syria”.

Theo Thủ tướng Iraq, nước này đang thúc đẩy các hoạt động xa hơn những thỏa thuận hiện nay với Syria. Theo đó, Iraq sẽ tiến hành các cuộc không kích chống lại các phần tử IS trên lãnh thổ Syria.

Các quan chức Iraq trước đó cho rằng, có khoảng 2.000 tay súng IS hoạt động gần biên giới tại Syria và đang cố gắng thâm nhập vào Iraq.

IS bị đánh bại tại Iraq năm 2017 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhỏ vào lực lượng an ninh tại phía bắc nước này. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không rút quân khỏi Iraq và lực lượng Mỹ tại Iraq có thể phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ chống IS tại Syria./.

