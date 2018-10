Iraq: Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng xe bom

Quân đội Iraq ngày 23/10 cho biết, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương trong một vụ tấn công bằng bom xe, xảy ra ở một thị trấn phía nam của Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh, phía bắc Iraq.

Một vụ đánh bom bằng xe ô tô ở Iraq năm 2013. Ảnh: Telegraph

Vụ tấn công này xảy ra vào sáng 23/10 (theo giờ địa phương) khi một chiếc xe hơi được cài sẵn chất nổ và đỗ ngay ở một khu vực chợ đông người qua lại ở thị trấn Qayyara, cách Mosul khoảng 50 km về phía nam.

Đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công này.

Thời gian qua, nhiều thành phố của Iraq, bao gồm cả Thủ đô Baghdad, đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về tình hình an ninh sau khi quân chính phủ nước này giành lại hầu hết các thành trì do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát trên khắp đất nước kể từ hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng quân chính phủ và dân thường tại Iraq bất chấp lực lượng an ninh nước này thường xuyên đẩy mạnh hoạt động truy quét./.