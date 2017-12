Iraq hướng tới mục tiêu hòa bình sau chiến thắng trước IS

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới mục tiêu hòa bình lâu dài tại quốc gia Trung Đông này dù Thủ tướng Haider al-Abadi đã tuyên bố chiến thắng trước IS hôm 9/12 vừa qua.

Binh sĩ Iraq ăn mừng sau khi chiến thắng IS ở Mosul. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin cảnh sát, các lực lượng an ninh Iraq đang tiến hành một chiến dịch nhằm quét sạch các tay súng IS khỏi vùng núi Himreen thuộc tỉnh Salahudin, miền Trung nước này.

Các lực lượng an ninh Iraq với sự hậu thuẫn của máy bay trực thăng chiến đấu, đã truy quét những khu vực rộng lớn ở vùng núi Himreen và tịch thu một lượng vũ khí được IS cất giấu cùng đạn dược và thiết bị quân sự.

Chiến dịch truy quét tàn quân của IS là rất quan trọng để hướng tới mục tiêu hòa bình lâu dài tại Iraq. Sau khi chính thức tuyên bố hoàn toàn chiến thắng trước IS, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng nhóm Hồi giáo cực đoan này có thể nổi lên trở lại tại một nơi nào đó. Mặc dù đã bị tiêu diệt tại Iraq nhưng IS vẫn có khả năng tuyên truyền, lôi kéo giới trẻ.

Do đó việc cần làm lúc này là phải tiêu diệt IS tới tận gốc rễ của chúng tại mọi nơi. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính phủ và lực lượng an ninh trong giai đoạn tới là truy quyét những phần tử cực đoan còn lại.

Theo các nhà phân tích, ở các thành phố như Mosul, vẫn còn tồn tại nhiều nhóm nhỏ các phiến quân của IS và sẽ mất thời gian khá dài để dọn sạch những tàn dư của IS.

Hơn nữa, sự kiểm soát của IS tại một số khu vực trước đây khiến người dân địa phương bị tác động tâm lý sâu sắc, đặc biệt là một số thanh thiếu niên dễ bị sa ngã.

Chuyên gia quân sự của Iraq, ông Jasim Hanon cho rằng: “Ngoài giới chức an ninh và quân sự, những cơ quan khác, đặc biệt là cơ quan phụ trách về nguồn nhân lực, tài chính, truyền thông, giáo dục, cần phải phối hợp với nhau để xóa bỏ sự xâm lấn của những tư tưởng cực đoan”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tàn quân, Iraq cũng đang lên kế hoạch cho con đường tái thiết đất nước lâu dài và khó khăn. Cố vấn tài chính của Thủ tướng Iraq, ông Modher Mohammed nói rằng, ở những khu vực bị tác động nghiêm trọng, việc tái thiết có thể mất tới hàng chục năm.

“Trước tiên, Iraq cần lượng tiền lớn để duy trì sự ổn định xã hội và đảm bảo người tị nạn sẽ trở về nhà của mình. Điều quan trọng nhất trong việc tái thiết là người tị nạn có thể quay trở về nhà. So với việc đánh bại IS, thì điều này còn cần phải nỗ lực nhiều hơn”, ông Mohammed nói.

Dù còn nhiều chông gai để đạt được mục tiêu hòa bình tổng thể, nhưng chiến thắng trước các nhóm phiến quân cực đoan cũng là sự khích lệ lớn cả về mặt quân sự và dân sự tại Iraq.

Tuyên bố chiến thắng trước IS là một thông điệp quan trọng mà Iraq gửi tới toàn thế giới rằng người dân Iraq, quân đội Iraq, được sự ủng hộ từ các nước Arab cũng như các nước khác, đã đánh bại các nhóm cực đoan và có sức mạnh để bảo vệ đất nước và sự thống nhất./.

