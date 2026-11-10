Iraq mở lại cửa khẩu biên giới với Iran, Israel thúc giục Mỹ tiếp tục khai chiến

Cửa khẩu biên giới vừa được mở lại giữa Iraq và Iran là al-Sheeb, thuộc tỉnh Missan của Iraq. Cửa khẩu này bị đóng lại hồi tháng trước với lý do được giới chức Iraq công bố là để bảo trì. Tuy nhiên, theo một số quan chức Iraq giấu tên, biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của Mỹ, một phần trong chiến lược cô lập nền kinh tế Iran mà Washington đang triển khai. Tại thời điểm cửa khẩu al-Sheeb bị đóng, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra ở tỉnh Missan.

Iraq mở lại cửa khẩu biên giới với Iran. Ảnh: Reuters

Ông Alaa al-Waeli, người đứng đầu cơ quan quản lý các cửa khẩu biên giới Iraq cho biết cửa khẩu al-Sheeb được mở lại sáng 10/11, sau khi hoàn tất các biện pháp cần thiết liên quan việc đảm bảo lưu thông thông suốt của người và hàng hóa. Ông al-Waeli đồng thời thông báo Iraq đã đóng lại cửa khẩu al-Mandali với Iran tại tỉnh Diyala từ hôm 6/11, với cùng lý bảo trì. Thời gian mở lại cửa khẩu al-Mandali, không được đề cập.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iraq hôm 8/11 xác nhận chính quyền Mỹ đã yêu cầu nước này đóng lại toàn bộ các cửa khẩu biên giới trên bộ với Iran. Biện pháp nằm trong chiến lược cô lập kinh tế mà Washington đang triển khai chống Tehran.

Cũng về cuộc chiến chưa xác định hồi kết giữa Mỹ và Iran, tờ Thời báo Tài chính (The Financial Times) hôm nay cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thời gian qua ngày nào cũng gọi điện thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở lại cuộc chiến với Iran. Nguồn tin khẳng định nhiều quan chức Nhà trắng cũng như bên ngoài, đã phản đối gay gắt động thái kích động chiến tranh của lãnh đạo Chính phủ Israel. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận.