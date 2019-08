Iraq phản đối đưa Israel vào Liên minh hải quân tuần tra Hormuz

Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali Al-Hakim hôm 12/8 cho biết, Iraq phản đối bất kỳ sự tham gia nào của Israel trong Liên minh hải quân tuần tra hàng hải tại eo biển Hormuz do Mỹ kêu gọi thành lập.

Tàu hải quân Iran. Ảnh: IDF.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iraq được đưa ra khi mà truyền thông Israel những ngày qua đã đề cập tới vai trò của nước này đối với liên minh hải quân tại vùng Vịnh, bất chấp việc giới chức Israel chưa đưa ra thông báo chính thức nào về khả năng này.



Theo Ngoại trưởng Iraq, việc đảm bảo an ninh cho các con tàu là trách nhiệm của các quốc gia trong vùng Vịnh; và việc các lực lượng quân sự quốc tế được triển khai tới đây sẽ làm leo thang căng thẳng.

Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cũng cảnh báo, bất kỳ sự can dự nào của Israel sẽ gây hậu quả “khủng khiếp” cho khu vực và liên minh hải quân do Mỹ đề xuất sẽ làm gia tăng sự bất an.

Hiện Mỹ đã đề nghị Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác tham gia vào Liên minh hải quân tuần tra tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có Anh công khai chấp nhận lời đề nghị này./.