Iraq triển khai các biện pháp an ninh cao nhất cho bầu cử Quốc hội

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq đã ra lệnh đóng cửa các cửa khẩu và sân bay từ 12h trưa 11/5 đến 12h trưa 12/5. Bộ Nội vụ vùng Cuốc cũng thông báo đóng cửa các đường bộ giao cắt giữa các tỉnh trong khu vực trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/5.

Binh sĩ Iraq tuần tra, đảm bảo an ninh trước thềm bầu cử. Ảnh: Iraqdinews

Lực lượng an ninh sẽ phong tỏa ở ba cấp, ngăn chặn các cuộc tấn công vành đai bằng thiết bị nổ, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng súng máy và ngăn chặn việc sử dụng súng cối, vũ khí khác từ xa.

Các biện pháp an ninh được tăng cường do lo ngại các vụ tấn công bạo lực xảy ra nhằm vào các điểm bỏ phiếu và cử tri. Trong các cuộc bầu cử ở Iraq trước đây, thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

Tại thủ đô Baghdad, chính quyền Iraq khẳng định đảm bảo an ninh ở tất cả các khu vực của thủ đô để cử tri an tâm đi bầu cử. Chỉ huy các hoạt động an ninh bầu cử, Tướng Jalil al-Rubaie nói rằng, đã có một kế hoạch tích hợp để bảo đảm tất cả các trung tâm bầu cử và an toàn cho người dân ở thủ đô Baghdad. Các khu vực được bảo đảm 100% trong thời gian bầu cử.

Ông Jalil al-Rubaie chỉ ra rằng các binh sĩ đặc nhiệm có mặt tại các trung tâm bầu cử và kiểm soát chặt chẽ tất cả các xe ô tô ra vào thủ đô từ ngày 9/5, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với lực lượng an ninh để đảm bảo cuộc bầu cử không có vi phạm.

Về khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trong ngày bỏ phiếu, như đã xảy ra trong cuộc bầu cử trước đó, Tướng Jalil al-Rubaie nói rằng các lệnh giới nghiêm được giao cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) và cho đến nay chưa có thông báo về lệnh cấm.

Ông Jalil al-Rubaie cũng cho rằng không loại trừ các phần tử IS và các phần tử khủng bố tấn công các mục tiêu cử tri và các điểm bỏ phiếu, nhưng lực lượng an ninh Iraq đủ kinh nghiệm để đối phó với tất cả các lỗ hổng bảo mật.

Đây là cuộc bầu cử thứ hai ở Iraq kể từ năm 2011 khi Mỹ rút quân khỏi nước này và là cuộc bầu cử thứ tư kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003. Trong cuộc bầu cử này, 37 triệu dân Iraq có 24 triệu người đủ điều kiện để bỏ phiếu. Các cử tri sẽ lựa chọn 328 nghị sĩ trong số 7.376 ứng cử viên đại diện các đảng và liên minh chính trị./.