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Ireland bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đối mặt nhiều thách thức

Thứ Năm, 05:50, 02/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7, Ireland chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ 6 tháng, thay thế Cộng hòa Síp.

Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị, Dublin được kỳ vọng sẽ giữ vai trò điều phối các cuộc đàm phán và thúc đẩy đồng thuận giữa 27 quốc gia thành viên.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Ireland là thúc đẩy EU sớm thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga trước thời hạn ngày 15/7, nhằm tránh việc kích hoạt cơ chế tự động điều chỉnh mức trần giá dầu, qua đó có thể làm gia tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moskva.

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Đây là lần thứ tám Ireland đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu kể từ khi gia nhập khối năm 1973. (Ảnh: Reuters)

Song song với đó, Ireland sẽ điều phối các cuộc đàm phán về Khung tài chính đa niên mới của EU. Đây là hồ sơ được đánh giá đặc biệt khó khăn khi các nước thành viên phải cân đối giữa các khoản chi truyền thống với nhu cầu tăng đầu tư cho quốc phòng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong nhiệm kỳ của mình, Ireland cũng sẽ thúc đẩy tiến trình mở rộng EU, bao gồm các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine, Moldova và các quốc gia ứng cử viên khác; đồng thời đẩy mạnh các chính sách nhằm hoàn thiện thị trường chung, tăng cường năng lực cạnh tranh và củng cố an ninh kinh tế của khối.

Ngoài ra, Ireland cũng sẽ chủ trì các cuộc thương lượng về các siêu chính sách công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, vai trò này cũng được dự báo sẽ đối mặt không ít sức ép khi Ireland là nơi đặt trụ sở châu Âu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Google và Apple.  

Đây là lần thứ tám Ireland đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu kể từ khi gia nhập khối năm 1973. Trong sáu tháng tới, nước này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đồng thuận trong nhiều hồ sơ quan trọng của EU giữa bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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