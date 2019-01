PC_Article_AfterShare_1

Reuters ngày 13/1 dẫn lời một quan chức của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho rằng, các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sống trong những giây phút cuối đời của chúng trong khu vực cuối cùng mà chúng nắm giữ gần biên giới với Iraq – nơi SDF đang tăng cường tấn công thời gian gần đây. Đại diện Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho rằng, IS đang sống trong những giây phút cuối đời của chúng khi không còn đường lùi. Ảnh: Signature Reads.

Thất bại của các chiến binh thánh chiến ở khu vực này cũng đồng nghĩa với việc IS sẽ bị quét sạch khỏi khu vực bờ phía đông của sông Euphrates.

SDF là một liên minh do Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) lãnh đạo. Lực lượng này với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong 4 năm qua đã đánh bật IS ra khỏi khu vực phía Bắc và phía Đông Syria.

Mustafa Bali, người đứng đầu văn phòng truyền thông SDF, cho biết các tay súng của lực lượng đã tăng cường tấn công trong hai ngày qua và kiểm soát, chia cắt vùng lãnh thổ do IS kiểm soát và khu vực biên giới với Iraq, không cho những kẻ khủng bố đường thoát thân.

“Phiến quân IS đang sống trong những giây phút cuối cùng và đã nhận ra rằng trận chiến này loại bỏ chúng”, ông Bali nói.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12/2018 tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria sau khi họ đã thành công trong nhiệm vụ đánh bại IS và sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria không còn cần thiết nữa.

Kể từ đó, các quan chức Mỹ liên tiếp đưa ra các thông điệp mâu thuẫn. Hôm 11/1, đại diện liên quân do Mỹ dẫn đầu làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria cho biết đã bắt đầu rút quân, nhưng sau đó các quan chức lại nói rằng họ chỉ rút khí tài quân sự, không phải rút quân.

Đại tá Sean Ryan, người phát ngôn của liên quân cho biết, SDF đang có những tiến bộ lớn, tiếp tục giải phóng được nhiều phần lãnh thổ do IS chiếm đóng ở Syria nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục.

“Đánh bại IS vẫn là một nhiệm vụ lâu dài và tổ chức này vẫn là mối đe dọa thực sự đối với sự ổn định lâu dài trong khu vực, vì vậy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”, ông Ryan nhấn mạnh.

Quyết định của Mỹ được cho là tạo ra sự “không chắc chắn” mới cho cuộc chiến đã kéo dài 8 năm ở Syria và thúc đẩy một loạt các vấn đề liên quan đến câu hỏi làm thế nào để khỏa lấp khoảng trống an ninh ở phía Bắc và phía Đông Syria – nơi các lực lượng Mỹ hiện đang đóng quân.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tỏ rõ quyết tâm gây áp lực lên lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn thì Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn lại đang nhìn thấy rõ cơ hội giành lại thêm các phần lãnh thổ đã mất vào tay lực lượng phiến quân.

Hôm qua 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về sự tàn phá nền kinh tế nếu nước này tấn công các lực lượng người Kurd, đồng thời nhắc nhở người Kurd không được khiêu khích Ankara.



Ông Trump viết trên Twitter: "Sẽ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ tấn công người Kurd. Tương tự, (Mỹ) không muốn người Kurd khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ. Nga, Iran và Syria hưởng lợi lớn nhất từ chính sách dài hạn của Mỹ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Chúng ta cũng hưởng lợi, song giờ là lúc đưa quân đội của chúng ta về nhà. Ngừng những cuộc chiến không có hồi kết".

Theo đánh giá của giới quan sát, dựa trên nhận xét mới nhất của Tổng thống Trump cùng với những diễn biến liên quan gần đây, có thể thấy cuộc chiến ở Syria vẫn sẽ tiếp tục là một bài toán phức tạp chưa có lời giải./.

