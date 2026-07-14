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Israel ấn định ngày bầu cử, Thủ tướng Netanyahu bước vào cuộc sát hạch lớn

Thứ Ba, 18:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm.

 

Quốc hội Israel (Knesset) sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 17/7, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10. Theo thông báo của Knesset, do Quốc hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ nên không cần ban hành luật giải tán Quốc hội như thông lệ.

Ông Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel qua nhiều nhiệm kỳ, đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử với mục tiêu giành thêm một nhiệm kỳ mới.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa khép lại và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau gần hai năm chiến sự.

Những tuần gần đây, liên minh cầm quyền, được đánh giá là một trong những chính phủ theo đường lối cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, đã đẩy nhanh việc thông qua một số dự luật nhằm củng cố vị thế trước cuộc bầu cử. Bên cạnh việc duy trì liên minh hiện tại, ông Netanyahu cũng phát đi tín hiệu muốn mở rộng cơ sở chính trị. Trước đó, ông từng bày tỏ mong muốn thành lập “một chính phủ quốc gia rộng lớn, không phải chính phủ cánh hữu, cũng không phải chính phủ cánh tả phụ thuộc vào các đảng Arab”. Giới quan sát cho rằng đây là nỗ lực đưa thông điệp đoàn kết quốc gia trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử trong bối cảnh an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Israel.

Trong khi đó, ông Netanyahu nhiều lần khẳng định các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã tạo điều kiện để nước này thúc đẩy các mục tiêu chiến lược trong khu vực. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng chính phủ mới sau bầu cử sẽ có điều kiện tiếp tục triển khai các sáng kiến về đối ngoại và an ninh. Chiến lược tranh cử của ông cũng được cho là đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh, thay vì chỉ dựa trên nền tảng liên minh cánh hữu truyền thống.

Tuy nhiên, ông Netanyahu bước vào cuộc bầu cử với không ít thách thức. Không chỉ chịu sức ép từ những đánh giá về quá trình điều hành chiến sự tại Gaza, liên minh cầm quyền còn phải đối mặt với các bất đồng kéo dài về chính sách đối nội và đặc biệt là các phiên tòa xét xử tham nhũng nhằm vào chính nhà lãnh đạo này.

Trong khoảng 18 tháng qua, ông Netanyahu đã tham gia làm chứng tại 98 phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Chuyên gia đối ngoại Israel Alon Pincas nhận định ông Benjamin Netanyahu đang bước vào cuộc bầu cử với năm vấn đề lớn chưa được giải quyết.

Đó là các hồ sơ liên quan đến Gaza, Lebanon và Iran, phiên tòa hình sự mà chính ông đang phải đối mặt, cùng với tranh cãi về việc có nên bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan. Đây đều là những vấn đề rất nhạy cảm trong chính trường Israel và theo quan điểm của tôi, ông ấy đều chưa xử lý hiệu quả.

Một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Hebrew Jerusalem cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Netanyahu đã giảm từ 40,5% vào đầu tháng 3 xuống còn 29,4% vào tháng 6. Giới quan sát nhận định cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10 không chỉ quyết định tương lai chính trị của ông Benjamin Netanyahu mà còn phản ánh lựa chọn của cử tri Israel trước những vấn đề lớn về an ninh quốc gia, ổn định chính trị và định hướng phát triển đất nước sau gần hai năm xung đột. Kết quả cuộc bầu cử cũng có thể tác động đáng kể đến chính sách của Israel đối với Gaza cũng như cục diện an ninh Trung Đông trong thời gian tới.

Thu Hoài/VOV1
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