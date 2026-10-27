Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng ông có ý định sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir. Đồng thời, ông khẳng định quyết tâm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, với sự phối hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

“Lại thêm một tin giả xuất hiện trên các kênh truyền hình 12 và 13 ngay trước thềm bầu cử. Tôi không có ý định sa thải Tổng tham mưu trưởng và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh vì an ninh của Israel”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh: “Tôi thực sự có ý định loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa hạt nhân từ Iran”, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mục tiêu này “cùng với người bạn của tôi, Tổng thống Trump”.

Ông Netanyahu cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các hiệp định hòa bình với nhiều quốc gia khác.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử, giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng ông Netanyahu đang cân nhắc thay thế hoặc sa thải ông Zamir nếu tái đắc cử.

Các thông tin này còn đề cập khả năng xảy ra bất đồng giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự Israel liên quan đến việc triển khai các chiến dịch quân sự cũng như định hướng chiến lược đối với Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã bác bỏ thông tin về kế hoạch sa thải Tổng tham mưu trưởng, đồng thời tái khẳng định ưu tiên của chính phủ Israel trong vấn đề Iran.