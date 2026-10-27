Israel bắt đầu bầu cử Quốc hội

Cơ quan bầu cử Trung ương Israel cho biết, đến khoảng 9h sáng nay (giờ địa phương), khoảng 95% điểm bầu cử đã mở cửa. Thời điểm muộn nhất để các điểm bỏ phiếu mở cửa là 10h sáng.

Tổng thống Israel Isaac Herzog và phu nhân Michal Herzog bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Jerusalem sáng 27/10 (Ảnh: Reuters)

Tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu là khoảng 7,3 triệu người. Tổng thống Israel Isaac Herzog cùng nhiều lãnh đạo chính trị, trong đó có thủ lĩnh phe đối lập Gadi Eisenkot - đối thủ chính của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử, được xác nhận đã đi bỏ phiếu.

Theo các thăm dò mới nhất, cuộc bầu cử năm nay tại Israel cho kết quả khá cân bằng giữa phe cánh hữu do đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, và phe trung dung do đảng Yashar của cựu tướng quân đội Eisenkot, dẫn dắt. Cụ thể, liên minh cánh hữu nhiều khả năng giành được 50 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội (Knesset).

Trong khi đó, liên minh đối lập có thể giành được 53 ghế. Đây là một trong những kỳ bầu cử hiếm hoi mà các phe tạo được thế cân bằng sít sao. Với kết quả này, nhiều khả năng một trong hai khối sẽ phải liên minh với các đảng có ghế còn lại trong Quốc hội, để hội tụ đủ ít nhất 61 ghế, đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.

Trong 2 cuộc bầu cử gần nhất vào các năm 2022 và 2019, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu, đều giành chiến thắng cách biệt, lần lượt đạt 64 và 65 ghế, đủ quyền thành lập Chính phủ mới mà không cần liên kết thêm với bất kỳ đảng phái nào khác.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu được công bố khoảng 8 ngày sau bầu cử.