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Israel cảnh báo Iran, hé lộ khả năng mở chiến dịch quân sự mới

Thứ Hai, 06:32, 09/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 8/11 cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Israel có thể tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo các hoạt động quân sự của nước này nhằm vào Iran chưa kết thúc. Ông cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố Israel sẽ tiến hành các hành động quân sự để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

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Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống phòng không Iran, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc giục Washington triển khai một chiến dịch tấn công quy mô lớn khác.

“Đối với Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Iran đang cố gắng khôi phục các nỗ lực nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân”, truyền thông Israel dẫn lời ông Katz.

Tehran nhiều lần phủ nhận tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy năng lực làm giàu urani của Iran, song thừa nhận vẫn còn một số địa điểm đáng ngờ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Tehran đã khôi phục các cơ sở bị hư hại. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa thể xác minh quy mô kho dự trữ urani làm giàu của Iran.

Cuối tuần qua, ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành “các cuộc tấn công quy mô nhỏ” nhằm vào hệ thống phòng không Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington đã đạt được “nhiều tiến bộ” trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Hôm 7/11, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này hiện mạnh hơn so với thời điểm xung đột bắt đầu. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã dỡ bỏ giới hạn tầm bắn 2.000 km đối với tên lửa, vốn là giới hạn do lực lượng này tự đặt ra trước đây. Tuần trước, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ lập tức đáp trả, không giới hạn về mặt địa lý, nếu Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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