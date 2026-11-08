Israel cảnh báo Iran theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân

Tuyên bố tại một lễ kỷ niệm các binh sỹ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến kênh đào Suez năm 1956, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Iran chưa từ bỏ tham vọng và vẫn đang tiếp tục theo đuổi nỗ lực để có được vũ khí hạt nhân, tạo mối đe dọa nguy hiểm đối với nhà nước Israel. Ông Katz nhấn mạnh thực tế này là không thể chấp nhận được với Tel Aviv.

Máy ly tâm làm giàu urani của Iran. Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu tiên Israel cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trước đó, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, Israel đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả Israel và Mỹ, đều chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục chứng minh cho cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, giới chức nước này cũng nhiều lần tuyên bố hoàn toàn không có ý định chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Chương trình hạt nhân dân sự mà Tehran phát triển, chỉ nhằm mục đích hòa bình.