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Israel chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây

Thứ Sáu, 21:07, 23/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, sau vụ tấn công của các tay súng Palestine gần thành phố Hebron hôm 23/10 khiến 5 người Israel bị thương.

Theo tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu cho biết chiến dịch dự kiến sẽ có quy mô lớn nhất kể từ Chiến sự 6 ngày năm 1967, khi Israel giành quyền kiểm soát Bờ Tây, lúc đó thuộc Jordan.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

“Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và tôi đã giám sát việc lập kế hoạch cho một chiến dịch rất lớn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Judea và Samaria (tên Israel gọi Bờ Tây). Chưa từng có chiến dịch nào ở quy mô như vậy kể từ Chiến sự 6 ngày năm 1967. IDF đã sẵn sàng triển khai. Chúng tôi sẽ quyết định thời điểm, nhưng chiến dịch sẽ diễn ra sớm”, ông Netanyahu nói.

Tuyên bố được đưa ra sau vụ tấn công của các tay súng Palestine gần Hebron vào sáng ngày 23/10. Theo thông tin được công bố, 5 người Israel bị thương trong vụ việc, còn những kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Sau vụ tấn công, quân đội Israel bao vây Hebron và tiến hành rà soát khu vực nhằm tìm kiếm những người có thể liên quan. Ông Netanyahu sau đó tuyên bố ý định cô lập Bờ Tây.

Thủ tướng Israel hiện công bố kế hoạch siết chặt các hoạt động quân sự tại khu vực Bờ Tây. Theo ông, trước đây quân đội chủ yếu phá hủy các công trình trong những trại tị nạn, nhưng giờ đây biện pháp này sẽ được mở rộng sang các thành phố của người Palestine, bắt đầu từ Hebron.

“Chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp chưa từng được áp dụng trước đây. Chúng tôi dự định mở rộng mô hình tấn công hiệu quả đã sử dụng tại các trại tị nạn, vốn trên thực tế là những cứ điểm khủng bố, sang khu vực ở Hebron nơi các phần tử khủng bố xuất phát. Chúng tôi sẽ sơ tán người dân, khám xét từng nhà, thu giữ vũ khí và phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng khủng bố”, ông Netanyahu nói.

Ông cho biết Israel đồng thời sẽ phong tỏa các thành phố Hebron và Halhul, đồng thời cân nhắc mở rộng mô hình này sang những thành phố khác.

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Giang Bùi/VOV.VN
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