Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin Israel nhận định quân đội Mỹ có thể bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công sang cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Cho đến nay, các cuộc không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

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Đánh giá này của Israel xuất phát từ những phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, phát sóng hôm 14/7.

“Tối nay chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ (Iran - ND). Tối mai cũng vậy. Tối hôm sau nữa cũng vậy. Và sang tuần tới, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đối với họ, bởi khi đó sẽ đến lượt các nhà máy điện”, ông Trump nói. Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Sang tuần sẽ đến lượt các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện của họ. Chúng tôi sẽ đánh sập tất cả các cây cầu của họ, trừ khi họ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết hôm 16/7 rằng, các lãnh đạo Iran vẫn tiếp tục bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu với Mỹ.

“Iran vẫn liên tục liên lạc với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với chúng tôi, bởi họ đang phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề từ quân đội Mỹ”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên. Bà cáo buộc Tehran đã vi phạm bản ghi nhớ (MOU) đã ký trước đó, trong đó cam kết không tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

“Đáng tiếc là họ đã đưa ra quyết định sai lầm đó và chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tổng thống Trump sẽ không đứng nhìn các hành động gây hấn diễn ra tại eo biển Hormuz mà không buộc Iran phải trả giá”, bà Leavitt nói.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 16/7, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp Washington tấn công các cơ sở quân sự của Tehran.