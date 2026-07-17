English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump

Thứ Sáu, 06:00, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị cho khả năng căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong tuần tới sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump và các diễn biến ngoại giao đang diễn ra.

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin Israel nhận định quân đội Mỹ có thể bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công sang cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Cho đến nay, các cuộc không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

israel chuan bi cho kha nang cang thang my - iran leo thang sau phat bieu cua ong trump hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Đánh giá này của Israel xuất phát từ những phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, phát sóng hôm 14/7.

“Tối nay chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ (Iran - ND). Tối mai cũng vậy. Tối hôm sau nữa cũng vậy. Và sang tuần tới, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đối với họ, bởi khi đó sẽ đến lượt các nhà máy điện”, ông Trump nói. Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Sang tuần sẽ đến lượt các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện của họ. Chúng tôi sẽ đánh sập tất cả các cây cầu của họ, trừ khi họ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết hôm 16/7 rằng, các lãnh đạo Iran vẫn tiếp tục bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu với Mỹ.

“Iran vẫn liên tục liên lạc với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với chúng tôi, bởi họ đang phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề từ quân đội Mỹ”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên. Bà cáo buộc Tehran đã vi phạm bản ghi nhớ (MOU) đã ký trước đó, trong đó cam kết không tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

“Đáng tiếc là họ đã đưa ra quyết định sai lầm đó và chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tổng thống Trump sẽ không đứng nhìn các hành động gây hấn diễn ra tại eo biển Hormuz mà không buộc Iran phải trả giá”, bà Leavitt nói. 

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 16/7, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp Washington tấn công các cơ sở quân sự của Tehran.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lebanon, Israel đàm phán tại Rome bàn việc thực hiện thỏa thuận khung
Lebanon, Israel đàm phán tại Rome bàn việc thực hiện thỏa thuận khung

VOV.VN - Ngày 14/7, Lebanon và Israel đã nối lại cuộc đàm phán tổ chức tại thủ đô Rome, Italy để bàn việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Lebanon, Israel đàm phán tại Rome bàn việc thực hiện thỏa thuận khung

Lebanon, Israel đàm phán tại Rome bàn việc thực hiện thỏa thuận khung

VOV.VN - Ngày 14/7, Lebanon và Israel đã nối lại cuộc đàm phán tổ chức tại thủ đô Rome, Italy để bàn việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Israel tấn công Gaza khiến 5 người thiệt mạng
Israel tấn công Gaza khiến 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công trong ngày 12/7 của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 bé gái. Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hằng ngày tại Gaza, trong khi việc thực thi giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza chưa có nhiều tiến triển.

Israel tấn công Gaza khiến 5 người thiệt mạng

Israel tấn công Gaza khiến 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công trong ngày 12/7 của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 bé gái. Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hằng ngày tại Gaza, trong khi việc thực thi giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza chưa có nhiều tiến triển.

Israel tiếp tục tấn công Gaza, đề xuất lập “vùng nhân đạo” tại Rafah
Israel tiếp tục tấn công Gaza, đề xuất lập “vùng nhân đạo” tại Rafah

VOV.VN - Israel tiếp tục không kích và pháo kích nhiều khu vực tại Gaza khiến nhiều người Palestine thương vong. Trong khi đó, Hội đồng Hòa bình đề xuất thiết lập “vùng nhân đạo” tại Rafah nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình.

Israel tiếp tục tấn công Gaza, đề xuất lập “vùng nhân đạo” tại Rafah

Israel tiếp tục tấn công Gaza, đề xuất lập “vùng nhân đạo” tại Rafah

VOV.VN - Israel tiếp tục không kích và pháo kích nhiều khu vực tại Gaza khiến nhiều người Palestine thương vong. Trong khi đó, Hội đồng Hòa bình đề xuất thiết lập “vùng nhân đạo” tại Rafah nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ