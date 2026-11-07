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Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

Thứ Bảy, 06:45, 07/11/2026
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VOV.VN - Truyền thông Israel tối 6/11 cho biết quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại chiến trường Lebanon bùng phát trở lại.

Tờ Yedioth Ahronoth, một trong những nhật báo hàng đầu Israel khẳng định quân đội nước này đang chuẩn bị cho kịch bản một đợt giao tranh mới có thể nổ ra tại Lebanon, trong trường hợp cuộc chiến với Iran bùng phát trở lại. Theo đó, các lực lượng Israel hoạt động dọc biên giới Lebanon, đang chuẩn bị các công sự chiến đấu, đồng thời cập nhật kế hoạch tác chiến mới trước khi mùa Đông bắt đầu. Tờ báo cho biết giới lãnh đạo quân đội Israel đang chờ quyết định khai chiến từ Mỹ, cảnh báo rằng thực tế chiến trường có thể lập tức thay đổi theo các diễn biến tại Washington.

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Binh lính Israel canh gác gần biên giới với Lebanon tại thị trấn Metulla, miền Bắc Israel ngày 25/2/2025. Ảnh: Reuters

Xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, đã bùng phát trở lại đầu tháng 3 năm nay, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Khi chiến sự Iran lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn ngày 8/4 và sau đó là thỏa thuận tạm thời ngày 18/6, Israel và Lebanon cũng triển khai lệnh ngừng bắn khung ba bên do Mỹ bảo trợ từ cuối tháng 6. Về mặt lý thuyết, lệnh ngừng bắn khung ba bên đến nay vẫn còn hiệu lực, dù trên thực tế quân đội Israel thường xuyên phát động tấn công vào Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 6/11, Tư lệnh quân đội quốc gia Lebanon, Tướng Rodolphe Haykal khẳng định quân đội Israel vẫn là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Lebanon. Cùng với yêu cầu Israel lập tức rút quân ra khỏi các vị trí đang chiếm đóng tại Lebanon, Tướng Haykal đồng thời ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Lebanon chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản có thể nổ ra trong thời gian tới.

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Ông Gadi Eisenkot chiếm ưu thế lớn cho vị trí Thủ tướng tại Israel

VOV.VN - Cuộc đua giành quyền thành lập Chính phủ mới tại Israel, đang dần ngã ngũ khi cả 2 liên minh tranh cử của người Arab, đều đã tuyên bố ủng hộ đề cử Thủ lĩnh phe đối lập là ông Gadi Eisenkot, lên làm Thủ tướng mới. Ngược lại, Thủ tướng Netanyahu, lại mất đi sự ủng hộ của một đối tác quan trọng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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