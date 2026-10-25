Israel đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Gaza và Bờ Tây

Các nguồn tin Y tế Palestine cho biết trong số 4 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza hôm qua, có 1 phụ nữ và 1 trẻ em. Thương vong ghi nhận ở các khu vực Deir al-Balah, trung tâm dải Gaza; thành phố Khan Younis phía Nam Gaza và khu vực Beit Lahia ở phía Bắc Gaza.

Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó tại khu Bờ Tây, quân đội Israel bị cáo buộc cưỡng bức khoảng 1.200 Palestine sinh sống bên trong thành phố Hebron, phải rời bỏ nhà cửa. Ngoài ra, trong 2 ngày 23-24/10, quân đội Israel đã bắt giữ khoảng 70 Palestine ở Hebron.

Chính quyền Palestine đã cực lực lên án hành vi bạo lực của quân đội Palestine, coi đó là sự trừng phạt tập thể bất công chống dân thường vô tội. Chính quyền Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp, gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt hành vi thù địch và phi pháp chống lại người Palestine.