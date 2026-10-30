Israel đối mặt những tuần đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ

Theo kết quả chính thức, khối các đảng ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế, trong khi khối đối lập chính do cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn dắt giành 48 ghế. Các đảng do người Arab lãnh đạo giành 19 ghế còn lại. Để thành lập chính phủ, một liên minh cần có sự ủng hộ của ít nhất 61 trong tổng số 120 nghị sĩ Quốc hội.

Cựu tư lệnh quân đội Israel Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar. Ảnh: Reuters

Với tương quan lực lượng hiện nay, cả hai khối lớn đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác. Về lý thuyết, phe đối lập có thể giành đa số nếu hợp tác với các đảng Arab. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Naftali Bennett và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman, hai lãnh đạo cánh hữu thuộc khối đối lập, phản đối việc thành lập chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của các đảng này.

Một phương án khác là thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia, với sự tham gia của đảng Likud và một số đảng đối lập. Tuy nhiên, ông Gadi Eisenkot cùng nhiều lãnh đạo đối lập đã tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Benjamin Netanyahu đứng đầu. Khả năng Thủ tướng đương nhiệm thu hút thêm các nghị sĩ từ phe đối lập cũng không dễ dàng.

Ngay cả khi chưa đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ, phe đối lập và các đảng Arab vẫn có thể hợp tác để giành quyền kiểm soát một số vị trí quan trọng tại Quốc hội khóa mới, dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 10/11. Trong đó, việc bầu Chủ tịch Quốc hội có thể ảnh hưởng đáng kể đến chương trình nghị sự và hoạt động lập pháp trong thời gian chính phủ mới chưa được thành lập.

Trong khi đó, tranh cãi về tính minh bạch tiếp tục phủ bóng tiến trình bầu cử. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng Likud đưa ra cáo buộc về khả năng gian lận và can thiệp từ nước ngoài liên quan đến các đảng Arab, nhưng chưa công bố bằng chứng xác thực. Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet đã được yêu cầu điều tra. Ủy ban Bầu cử Israel khẳng định những thông tin này không làm thay đổi kết quả kiểm phiếu và không liên quan đến bất kỳ cộng đồng dân cư cụ thể nào.

Theo kế hoạch, kết quả bầu cử sẽ được chính thức trình lên Tổng thống Isaac Herzog vào tuần tới. Sau khi tham vấn các đảng, Tổng thống sẽ chỉ định một lãnh đạo đứng ra thành lập chính phủ. Người được lựa chọn có 28 ngày thương lượng và có thể được gia hạn thêm 14 ngày.

Tổng thống Isaac Herzog đã kêu gọi các lực lượng chính trị đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu: “Sau khi nhận được kết quả bầu cử chính thức, tôi sẽ gặp gỡ đại diện tất cả các đảng phái trong Quốc hội. Trước các cuộc tham vấn vào tuần tới, tôi muốn gửi thông điệp tới người dân và các nhà lãnh đạo chính trị: Hãy có cái nhìn rộng hơn, cởi mở hơn và đặt lợi ích chung lên trên hết. Mọi quyết định cần xuất phát từ một câu hỏi duy nhất: Điều gì là tốt nhất cho đất nước? Đó mới là thước đo thực sự”.

Nếu các nỗ lực thành lập liên minh đều thất bại, Israel có thể phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới vào năm sau. Trong thời gian đó, ông Benjamin Netanyahu tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng lâm thời. Kịch bản này nếu xảy ra, thì đây sẽ là cuộc bầu cử thứ 7 tại Israel chỉ trong vòng 8 năm, cho thấy những chia rẽ kéo dài trên chính trường nước này.