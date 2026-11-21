Israel hôm qua (20/11) đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tại Gaza và miền Nam Lebanon, gây nhiều thương vong tại Gaza và thiệt hại tại miền Nam Lebanon.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, 4 người Palestine đã thiệt mạng cùng một số người khác bị thương, sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Al-Bureij thuộc trung tâm Gaza.

Trong khi 2 người Palestine khác thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại trại tị nạn Nuseirat và tại khu vực Deir Al-Balah. Nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong ngày hôm qua lên 6 người.

Còn tại Lebanon, hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích tại một số quận thuộc miền Nam Lebanon, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại về vật chất.

Các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza, nhìn từ phía biên giới thuộc Israel (Ảnh Reuters)

Tại quận Nabatieh, máy bay Israel đã tiến hành hai cuộc tấn công riêng biệt vào Kfar Tebnit, đồng thời pháo kích vào khu vực giữa Zawtar Al-Sharqiya và Mayfadoun, cùng với vùng lân cận cao nguyên Ali Al-Taher.

Các quận Tyre và Bint Jbeil tại miền Nam Lebanon cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, pháo kích và súng máy.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon.

Liên hợp quốc hồi đầu tháng này cảnh báo, hơn một triệu người Lebanon đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trong khi khoảng 300.000 người vẫn phải di tản do xung đột.