中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

Thứ Hai, 18:24, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani cho biết, việc triển khai quân mới nhất vào Lebanon là nhằm mục đích bảo vệ các cộng đồng biên giới của Israel trước các cuộc tấn công từ nhóm chiến binh Hezbollah.

Không quân Israel tập kích vị trí Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: AP.

Ông Shoshani nói rằng Hezbollah đã điều hàng trăm chiến binh từ đơn vị Radwan tinh nhuệ về phía biên giới kể từ khi nhóm du kích này tham chiến hai tuần trước. Người phát ngôn IDF cho biết thêm, Israel đã tiến hành pháo kích và không kích vào nhiều địa điểm trước khi điều quân vào Lebanon.

Trước đó, Israel đã tăng cường sự hiện diện của quân bộ bên trong Lebanon và gọi đây là nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công vào các thị trấn biên giới phía bắc.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, một người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel sáng sớm 16/3 vào một ngôi nhà ở làng Kfar Sir, miền Nam Lebanon. Cơ quan này cho biết một cuộc tấn công khác xảy ra sau khi các nhân viên y tế từ Hội Y tế Hồi giáo - nhánh y tế của tổ chức Hezbollah, đến hiện trường. Cuộc tấn công thứ hai đã khiến hai nhân viên y tế thiệt mạng và một người khác bị thương.

Liên quan tới các cuộc xung đột hiện nay, lực lưọng vũ trang Israel cho biết, họ đã phá hủy khoảng 70% bệ phóng tên lửa của Iran trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Theo người phát ngôn quân đội Israel Shoshani, dù Iran tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, số lượng vụ phóng đã giảm đáng kể. Ông cho biết Israel đã thực hiện khoảng 7.600 cuộc tấn công vào Iran, vô hiệu hóa 85% hệ thống phòng không của Iran và nhắm mục tiêu vào một số địa điểm hạt nhân của Iran. Trung tá Shoshani cũng nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn “chừng nào còn cần thiết” và cho biết Israel vẫn còn hàng nghìn mục tiêu mà họ chuẩn bị tấn công.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu
Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu

VOV.VN - Quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với “hàng nghìn mục tiêu” còn lại, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm nay (15/3).

Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu

Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu

VOV.VN - Quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với "hàng nghìn mục tiêu" còn lại, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm nay (15/3).

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng
Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ