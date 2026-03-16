Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani cho biết, việc triển khai quân mới nhất vào Lebanon là nhằm mục đích bảo vệ các cộng đồng biên giới của Israel trước các cuộc tấn công từ nhóm chiến binh Hezbollah.

Không quân Israel tập kích vị trí Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: AP.

Ông Shoshani nói rằng Hezbollah đã điều hàng trăm chiến binh từ đơn vị Radwan tinh nhuệ về phía biên giới kể từ khi nhóm du kích này tham chiến hai tuần trước. Người phát ngôn IDF cho biết thêm, Israel đã tiến hành pháo kích và không kích vào nhiều địa điểm trước khi điều quân vào Lebanon.

Trước đó, Israel đã tăng cường sự hiện diện của quân bộ bên trong Lebanon và gọi đây là nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công vào các thị trấn biên giới phía bắc.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, một người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel sáng sớm 16/3 vào một ngôi nhà ở làng Kfar Sir, miền Nam Lebanon. Cơ quan này cho biết một cuộc tấn công khác xảy ra sau khi các nhân viên y tế từ Hội Y tế Hồi giáo - nhánh y tế của tổ chức Hezbollah, đến hiện trường. Cuộc tấn công thứ hai đã khiến hai nhân viên y tế thiệt mạng và một người khác bị thương.

Liên quan tới các cuộc xung đột hiện nay, lực lưọng vũ trang Israel cho biết, họ đã phá hủy khoảng 70% bệ phóng tên lửa của Iran trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Theo người phát ngôn quân đội Israel Shoshani, dù Iran tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, số lượng vụ phóng đã giảm đáng kể. Ông cho biết Israel đã thực hiện khoảng 7.600 cuộc tấn công vào Iran, vô hiệu hóa 85% hệ thống phòng không của Iran và nhắm mục tiêu vào một số địa điểm hạt nhân của Iran. Trung tá Shoshani cũng nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn “chừng nào còn cần thiết” và cho biết Israel vẫn còn hàng nghìn mục tiêu mà họ chuẩn bị tấn công.