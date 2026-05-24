Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

Chủ Nhật, 05:36, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

 

Viết trên mạng xã hội X tối 23/5 Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam thông báo một bước tiến tích cực đang hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran. Cùng lúc, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan am hiểu vấn đề cho biết chuyến thăm của Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran, đã đạt tiến triển đáng kể. Theo đó, việc hướng tới một thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh Mỹ - Iran, đang ở vào giai đoạn cuối.   

Trước đó, phát biểu trên truyền hình Nhà nước Iran tối 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định các bên đang trong giai đoạn thống nhất cuối cùng về một biên bản ghi nhớ 14 điểm. Các nội dung cốt lõi trong bản ghi nhớ gồm có kết thúc hoàn toàn chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mặc dù vậy, quan chức Iran thừa nhận Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được lộ trình chung về thời điểm ký bản ghi nhớ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một số nguồn tin phương Tây dẫn lời hai quan chức Pakistan gần gũi với tiến trình hòa đàm cho biết Iran và Pakistan đã gửi tới Mỹ bản đề xuất sửa đổi về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Dự kiến, Washington sẽ đưa ra phản hồi với đề xuất mới trong ngày hôm nay (24/5).

Liên quan đến phản ứng của Israel, bên đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, truyền thông Israel tối qua cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp đặc biệt với các quan chức an ninh cấp cao và lãnh đạo liên minh chính trị cầm quyền, thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Kênh số 12 của Israel cho biết lãnh đạo chính phủ nước này mô tả các điều khoản trong thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran là “rất tồi tệ đối với Israel”.  

Trước đó, truyền thông Mỹ và Israel xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi giữa tuần đã có cuộc điện đàm căng thẳng về cuộc chiến Iran. Tại điện đàm, ông Netanyahu kêu gọi Mỹ tiếp tục gây áp lực quân sự và đẩy mạnh tấn công Iran, thay vì mở đường cho đàm phán ngoại giao như cách làm của Tổng thống Trump.

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: đàm phán đàm phán Mỹ Iran Israel Pakistan xung đột trung đông chiến sự trung đông
Nóng thế giới ngày 24/5: Pakistan và Qatar nỗ lực cứu thỏa thuận hoà bình Mỹ-Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để "cứu" thỏa thuận; Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo; Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran;...

Iran tuyên bố sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/5, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã có cuộc hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Tại cuộc gặp, Iran khẳng định lập trường cứng rắn trong đàm phán với Mỹ.

Đàm phán vẫn bế tắc, Iran tiếp tục cáo buộc Mỹ đòi hỏi thái quá

VOV.VN - Theo các báo cáo mới nhất, đàm phán Mỹ - Iran chưa có thêm đột phá và thỏa thuận tạm thời vẫn chưa thể được công bố. Trong bối cảnh đó, Tehran tiếp tục cáo buộc Washington theo đuổi các yêu sách thái quá khiến hai bên chưa thể thu hẹp được bất đồng và đi đến kết luận.

