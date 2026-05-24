Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

Viết trên mạng xã hội X tối 23/5 Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam thông báo một bước tiến tích cực đang hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran. Cùng lúc, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan am hiểu vấn đề cho biết chuyến thăm của Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran, đã đạt tiến triển đáng kể. Theo đó, việc hướng tới một thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh Mỹ - Iran, đang ở vào giai đoạn cuối.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình Nhà nước Iran tối 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định các bên đang trong giai đoạn thống nhất cuối cùng về một biên bản ghi nhớ 14 điểm. Các nội dung cốt lõi trong bản ghi nhớ gồm có kết thúc hoàn toàn chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mặc dù vậy, quan chức Iran thừa nhận Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được lộ trình chung về thời điểm ký bản ghi nhớ.

Trong khi đó, một số nguồn tin phương Tây dẫn lời hai quan chức Pakistan gần gũi với tiến trình hòa đàm cho biết Iran và Pakistan đã gửi tới Mỹ bản đề xuất sửa đổi về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Dự kiến, Washington sẽ đưa ra phản hồi với đề xuất mới trong ngày hôm nay (24/5).

Liên quan đến phản ứng của Israel, bên đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, truyền thông Israel tối qua cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp đặc biệt với các quan chức an ninh cấp cao và lãnh đạo liên minh chính trị cầm quyền, thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Kênh số 12 của Israel cho biết lãnh đạo chính phủ nước này mô tả các điều khoản trong thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran là “rất tồi tệ đối với Israel”.

Trước đó, truyền thông Mỹ và Israel xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi giữa tuần đã có cuộc điện đàm căng thẳng về cuộc chiến Iran. Tại điện đàm, ông Netanyahu kêu gọi Mỹ tiếp tục gây áp lực quân sự và đẩy mạnh tấn công Iran, thay vì mở đường cho đàm phán ngoại giao như cách làm của Tổng thống Trump.