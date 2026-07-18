Israel không kích đám tang ở Gaza khiến 7 người thiệt mạng

Theo lãnh đạo Bệnh viện Awda, thảm kịch xảy ra tại trại tị nạn Nuiseirat, Trung tâm dải Gaza, khi hàng trăm người Palestine tập trung tổ chức tang lễ cho một cư dân bị quân đội Israel sát hại trong sáng cùng ngày. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Quân đội cũng như giới chức Israel cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Quân đội Israel và lực lượng Hamas đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza ngày 10/10/2025, dưới sự bảo trợ của Mỹ cùng các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian ngừng bắn, quân đội Israel bị cáo buộc đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công thuộc nhiều quy mô khác nhau vào Gaza, gây ra cái chết của ít nhất 1.123 người.

Israel không kích các khu dân cư ở Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ Y tế Palestine cho biết, tính từ đầu xung đột ngày 7/10/2023, tổng thương vong tại Gaza đã lên tới gần 74.000 người chết, gần 175.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng 10.000 người bị vùi lấp trong các đống đổ nát và nhiều khả năng cũng đã tử vong.