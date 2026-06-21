Israel không thay đổi mục tiêu cuộc chiến tại Lebanon



Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 21/6 cho biết, Tham mưu trưởng quân đội nước này, Trung tướng Eyal Zamir vừa có chuyến thị sát trực tiếp tại chiến trường Nam Lebanon. Tuyên bố trong chuyến thị sát, ông Zamir khẳng định mục tiêu của quân đội Israel tại Nam Lebanon không thay đổi, đó là bảo vệ các cộng đồng và người dân Israel. Người đứng đầu IDF đồng thời cảnh báo lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Lebanon là rất mong manh. Vì vậy, quân đội Israel cần duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ về mở lại cuộc chiến, loại bỏ các mối đe dọa và phản ứng nhanh chóng với các diễn biến chiến trường.

Israel không kích vào phía Nam Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Cuộc chiến tại Lebanon giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran được khởi động trở lại tại Thụy Sỹ chiều nay. Tehran khẳng định sẽ không thể có thỏa thuận hay giải pháp hòa bình với Washington, chừng nào chiến tranh tại Lebanon còn tiếp diễn.