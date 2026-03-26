Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, 8.000 tấn vũ khí, đạn dược và khí tài, được chuyển đến Israel trên hơn 200 chuyến bay và lượt tàu biển. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số vũ khí trên do nước nào cung cấp. Chủng loại cụ thể của các vũ khí cũng không được đề cập.

Ảnh minh họa: Reuters

Cũng liên quan vấn đề vũ khí trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động chống Iran từ ngày 28/2, Điện Kremlin hôm nay đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin nói rằng Nga đang cung cấp các máy bay không người lái cho Iran. Tuyên bố khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng để quan quan tâm.

Viện lí do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran sáng 28/2, khơi mào cho cuộc chiến khốc liệt kéo dài gần 1 tháng qua tại Trung Đông. Theo một số báo cáo, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến khoảng 1.400 người Iran thiệt mạng, gần 18.000 người bị thương và hơn 80.000 công trình bị phá hủy hoặc hư hại.