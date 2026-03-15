Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu

Chủ Nhật, 20:55, 15/03/2026
VOV.VN - Quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với “hàng nghìn mục tiêu” còn lại, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm nay (15/3).

Phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết tại Iran họ “còn hàng nghìn mục tiêu phía trước”. Ông nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với các đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ “Vượt qua” của người Do Thái, khoảng 3 tuần nữa tính từ hiện tại. Và chúng tôi có những kế hoạch sâu rộng hơn nữa cho ba tuần sau đó”.

Quân đội Israel cũng tập kích vị trí của Hezbollah - đồng minh của Iran. Ảnh: AP.

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống Iran vào ngày 28/2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền tây và trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào nhân lực của các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất.

Các quan chức Israel cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tướng Defrin nói với CNN rằng IDF “không làm việc theo đồng hồ bấm giờ hay thời gian biểu, mà là để đạt được mục tiêu của chúng tôi”. Ông nói thêm rằng mục tiêu của Israel là "làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Iran".

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?
VOV.VN - Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là "một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

VOV.VN - Israel cho biết họ đã hạ thêm hai quan chức tình báo cấp cao của Iran khi tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo an ninh của Iran.

