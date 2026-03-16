Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/3 cho biết không quân nước này vừa mở đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá các mục tiêu Iran tại các khu vực Tehran, Shiraz và Tabriz. Đây là lần thứ 2 trong ngày 16/3, IDF thông báo không kích vào Iran. Đợt tập kích trước đó tiến hành sáng sớm nay, nhắm mục tiêu tại khu vực thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập.

Israel tấn công Lebanon. Nguồn: AP

Với mặt trận Lebanon, IDF cho biết bộ binh nước này ở Nam Lebanon đã bắt đầu các hoạt động tác chiến trên bộ có chủ đích nhắm vào các mục tiêu then chốt. Theo đó, bộ binh Israel ngày càng tiến sâu hơn vào Nam Lebanon như một phần của chiến lược mở rộng vùng đệm bảo vệ dọc biên giới Israel-Lebanon. Trước khi triển khai tấn công bộ binh, không quân Israel đã tập kích hàng loạt mục tiêu tại Nam Lebanon cũng như khu vực thủ đô Beirut.

Về các cuộc tấn công của Iran, quân đội Israel cho biết Iran đã tiến hành 3 đợt kích tên lửa về phía lãnh thổ Israel trong ngày 16/3. Mỗi cuộc tấn công Iran cũng chỉ phóng 1 tên lửa duy nhất, tương tự như hầu hết các cuộc tập kích vào Israel thời gian qua. Các cuộc tấn công của Iran khiến một số người bị thương và gây hư hại tại một số khu vực, trong đó có Tel Aviv. Trong khi đó, Bộ Y tế Israel thông báo trong 24h qua, cơ quan này ghi nhận 142 trường hợp bị thương do các cuộc tấn công của Iran. Tính từng đầu xung đột, có 3.369 người bị thương phải nhập viện.

Tại khu vực Vùng Vịnh, các nước tiếp tục thông báo phát hiện và bắn hạ nhiều vũ khí được cho là phóng đi từ Iran, nhắm vào các nước này trong ngày 16/3. Trong đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác nhận đã bắn hạ 61 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Tại UAE, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định hệ thống phòng không đã tiến hành đánh chặn một số tên lửa và máy bay không người lái phóng đi từ Iran, nhưng không cho biết số lượng cụ thể. Ngoài ra, UAE cũng cho biết khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah của nước này, đã bị một máy bay không người lái tấn công và gây cháy. Một cuộc tấn công UAV khác ở sân bay quốc tế Dubai cũng gây cháy và khiến hoạt động bay tại đây bị gián đoạn.

Về phía Iran, Bộ Chỉ huy trung tâm quân sự hợp nhất Khatam al-Anbiya cảnh báo sẽ tấn công các trung tâm hậu cầu và trung tâm dịch vụ hỗ trợ tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ. Trong một thông báo, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya nêu rõ sự xuất hiện của tàu sân bay Gerald Ford tại Biển Đỏ, là mối đe dọa với Iran. Vì vậy, tất cả các căn cứ hậu cần và dịch vụ hỗ trợ chiến hạm này, đều là mục tiêu nhắm đến của Iran.