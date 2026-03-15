Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), Israel đã không kích một tòa nhà dân cư ở phía Bắc của thành phố Sidon, khiến 1 người thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn cho tòa nhà. Trong khi Bộ Y tế Lebanon xác nhận 3 người khác thiệt mạng, trong cuộc tấn công tại khu vực Al-Qatrani ở phía Đông Nam thành phố Sidon.

Lực lượng Israel khai hỏa tại khu vực biên giới Israel - Lebanon hôm 15/3. Nguồn: Reuters

Quân đội Israel ngày 15/3 tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng do Hezbollah sử dụng trên khắp Lebanon, đồng thời cho biết các cuộc tấn công trong hôm nay nhằm vào một số địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah ở Al-Qatrani, cũng như phá hủy các trung tâm chỉ huy thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah ở thủ đô Beirut. Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào một số vị trí đóng quân của Israel tại khu vực biên giới Israel - Lebanon.

Cũng trong hôm nay, Ngoại trưởng Israel, ông Gideon Saar đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon. Thông tin này được tờ báo Haaretz của Israel đưa tin hôm 14/3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai nước.