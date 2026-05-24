Israel tấn công một doanh trại quân đội Lebanon

Theo tuyên bố của quân đội Lebanon, cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở thành phố Nabatieh thuộc miền Nam nước này, khiến 1 binh sĩ bị thương.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) hôm qua đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại hơn 10 khu vực ở miền Nam nước này. Trong đó một cuộc tấn công gần bệnh viện Hiram tại thành phố Tyre, khiến bệnh viện này bị hư hại và khoảng 30 nhân viên y tế bị thương.

Quân đội Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu vực tại miền Đông Lebanon, tuyên bố tấn công một cơ sở ngầm của Hezbollah được sử dụng để sản xuất vũ khí.

Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền Nam Lebanon, khi lực lượng này dự kiến ​​thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.