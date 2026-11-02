Israel tiếp tục tấn công gây thương vong nghiêm trọng tại Gaza

Cơ quan Y tế Palestine trưa nay cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong loạt quốc tấn công do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza đầu giờ sáng 2/11. Thương vong ghi nhận tại al-Mawasi, phía Tây thành phố Khan Younis; bên trong thành phố Khan Younis và làng al-Masdar ở khu vực Deir al-Balah, trung tâm dải Gaza. Trong số những người bị thương, có nhiều phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân, chưa được công bố.

Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Palestine khẳng định kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực đầu tháng 10/2025 đến nay, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza, đã khiến tổng cộng 1.583 người thiệt mạng, hơn 5.700 người bị thương.

Ngoài dải Gaza, quân đội Israel cũng bị cáo buộc liên tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại khu Bờ Tây, khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng và bị thương. Đáng lo ngại, hoạt động tấn công ở Bờ Tây đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Một cơ quan trực thuộc chính phủ Palestine hôm nay khẳng định trong tháng 10 vừa qua, tổng số cuộc tấn công của quân đội và người định cư Israel ở Bờ Tây lên tới 3.133 vụ, tăng gần 53% so với tháng 9, khiến 1.764 người Palestine thương vong, chủ yếu là dân thường.

Quân đội cũng như giới chức Israel, chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.