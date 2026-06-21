Israel tiếp tục tấn công Lebanon và Gaza

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở miền Nam Lebanon và thung lũng Bekaa ở miền Đông nước này.

Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó vụ tấn công tại một tòa nhà dân cư tại thị trấn Barish ở phía Nam thành phố Tyre khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Israel tiếp tục không kích vào miền nam Lebanon sau khi Mỹ và Iran chốt lịch đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào binh sĩ nước này ở miền Nam Lebanon, đồng thời tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc binh sĩ Israel.

Trong khi Hezbollah cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đoạt lãnh thổ hoặc mở rộng sự chiếm đóng.

Các cuộc tấn công của Israel và Hezbollah làm nổi bật sự mong manh của lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn nhiều tháng bạo lực leo thang, cũng như của thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran, vốn phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt xung đột ở Lebanon.

Còn tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Các cuộc tấn công này xảy ra tại thành phố Gaza và khu vực Beit Lahiya ở phía Bắc Gaza.

Israel tiếp tục cá cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza, khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza vẫn bế tắc về cách tiến hành giai đoạn tiếp theo, trong đó bao gồm việc Hamas hạ vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.