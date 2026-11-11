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Israel tiếp tục tấn công tại Gaza, bạo lực gia tăng ở Bờ Tây

Thứ Tư, 06:18, 11/11/2026
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VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel ngày 10/11 tại Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, bạo lực tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng, với việc binh sĩ Israel bắn chết một thiếu niên Palestine.

Tại thành phố Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một người cha và con trai 13 tuổi của người này. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các phần tử khủng bố tại khu vực này.

Tại Khan Younis, phía Nam Gaza, một người đàn ông đã thiệt mạng do trúng đạn của binh sĩ Israel, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày 10/11 lên 4 người. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

israel tiep tuc tan cong tai gaza, bao luc gia tang o bo tay hinh anh 1
Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters

Giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza tiếp tục bị đình trệ khi các cuộc đàm phán chưa thể thống nhất các điều khoản về việc Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân.

Theo các quan chức y tế Gaza, ít nhất 1.600 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại dải đất này kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Trong khi đó, Israel cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng.

Tại Bờ Tây, một thiếu niên Palestine 14 tuổi đã bị binh sĩ Israel bắn chết hôm 9/11. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã hành động nhằm ngăn chặn các vụ ném đá và tấn công khủng bố trong khu vực.

Bạo lực tại Bờ Tây đã gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 27/10 của Israel. Trong đó, 2 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng Palestine hôm 23/10 tại một trạm kiểm soát gần Hebron.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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