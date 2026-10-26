Israel tiếp tục tấn công tại Gaza làm hàng chục người chết và bị thương



Cơ quan Y tế Palestine cho biết, thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại phía Bắc dải Gaza, khi quân đội Israel tấn công vào trường Đại học Hồi giáo ở bên trong thành phố Gaza. Đòn tập kích khiến 3 cán bộ nhà trường thiệt mạng và khoảng 10 sinh viên bị thương.

Tại thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza, các cuộc tấn công của quân đội Israel khiến 2 anh em trong một gia đình thiệt mạng, 4 người bị thương. 2 trường hợp tử vong còn lại, một ở trung tâm dải Gaza và một ở gần bệnh viện Hamad, phía Bắc dải Gaza.

Các tòa nhà ở Khan Younis bị phá hủy do Israel tấn công - Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cáo buộc tấn công vào Gaza hôm qua. Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông A rập khẳng định, số liệu thương vong mà phía Palestine công bố là đáng tin cậy.

Không chỉ có vậy, truyền thông khu vực còn lo ngại quân đội Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trấn áp người Palestine trong ngày hôm nay, trước khi bầu cử Quốc hội tại Israel diễn ra.

Đặc biệt, một số nguồn tin không loại trừ kịch bản Israel sẽ phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn, viện lý do bảo vệ an toàn cho bầu cử nhưng thực chất là để khiêu khích các nhóm vũ trang Palestine tấn công đáp trả, tạo cớ cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu hủy bỏ bầu cử - tiến trình được dự báo có thể mang lại kết quả bất lợi cho ông Netanyahu, khiến ông có nguy cơ đối mặt với một số rắc rối pháp lý nghiêm trọng trong tương lai.