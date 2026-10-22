Israel tố Hamas không chịu giải giáp vũ khí và âm mưu chuẩn bị khai chiến trở lại

Cụ thể, tờ Haaretz cho biết các quan chức quân sự cấp cao Israel mới đây đã chuyển cho tình báo Mỹ báo cáo nói rằng Hamas hoàn toàn không có ý định giải giáp vũ khí như kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump bảo trợ. Hơn thế, nhóm này còn đang xây dựng lại lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới với Israel.

Binh lính Israel hoạt động tại Dải Gaza, tháng 3/2024. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận định Hamas đã tiến hành sửa chữa các đường hầm và tích trữ vũ khí tại các vị trí mà nhóm này đang kiểm soát ở Gaza. IDF tin rằng Hamas hiện còn khoảng 30.000-40.000 thành viên đang hoạt động.

Giải giáp vũ khí của Hamas là một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ và được công bố đầu tháng 10/2025. Ngoài nội dung này, thỏa thuận còn gồm các điều khoản quan trọng khác như rút quân đội Israel, triển khai lực lượng quốc tế và tiến hành công cuộc tái thiết dải Gaza. Tuy nhiên, toàn bộ các điều khoản đều chưa được triển khai, hoặc triển khai không đáng kể.

Đặc biệt, quân đội Israel bị cáo buộc liên tục vi phạm ngừng bắn. Theo đó, các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza trong hơn 1 năm qua, khiến hơn 1.400 người chết, trong đó có hơn 300 trẻ em. Hơn thế, quân đội Israel còn liên tục mở rộng vùng kiểm soát, từ chỗ chiếm giữ 53% lãnh thổ Gaza, hiện đã lên hơn 60%.