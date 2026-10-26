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Israel triển khai 22.000 cảnh sát bảo vệ bầu cử

Thứ Hai, 22:27, 26/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, cảnh sát nước này đang triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh thuộc nhiều lực lượng khác nhau để bảo vệ an toàn cho cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày mai (27/10).

Kênh tin tức i24NEWS của Israel cho biết, tổng quân số được lực lượng cảnh sát triển khai để bảo vệ cuộc tổng tuyển cử năm nay lên tới 22.000 người, tăng khoảng 5.000 cảnh sát so với cuộc bầu cử năm 2022. Bên cạnh bối cảnh an ninh phức tạp hơn so với cuộc tuyển cử cách đây 4 năm, cuộc bầu cử lần này còn có nguy cơ xảy ra tranh cãi, thậm chí bạo loạn, sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Nguyên nhân là bởi các thăm dò dư luận mới nhất cho thấy không có lực lượng nào, gồm cả liên minh cánh hữu của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng như phe đối lập, có thể giành chiến thắng cách biệt. Tình huống này có thể dẫn đến những tranh cãi, thậm chí xô xát giữa các bên, về kết quả bầu cử.

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Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, như tin đã đưa, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 26 tại Israel có 38 chính đảng đăng ký tham gia, cạnh tranh 120 ghế tại Quốc hội (Knesset). Tổng số cử tri đủ tư cách bỏ phiếu vào khoảng 7,2 triệu người. Số ghế các đảng được phân bổ, dựa trên tỷ lệ phiếu bầu nhận được. Tỷ lệ phiếu bầu tối thiểu để một đảng có ghế trong Quốc hội là 3,25%. Để giành quyền thành lập Chính phủ, đảng hoặc liên minh tranh cử, phải tập hợp được ít nhất 61 ghế.        

Tuy nhiên, kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu chỉ có thể giành được khoảng 50 ghế. Trong khi đó, liên minh đối lập của cựu tướng quân đội Israel Gadi Eisenkot, có thể có được 53 ghế. Kịch bản gần như chắc chắn xảy ra là một trong hai liên minh phải hợp tác với ít nhất 1 đảng hoặc liên minh tranh cử khác, để đảm bảo quyền thành lập Chính phủ.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu được công bố 8 ngày sau bầu cử.

Bá Thi/VOV-Cairo
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