Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, ông Tangsiri đã bị hạ sát cùng với một số chỉ huy hải quân cấp cao khác trong một cuộc tấn công đêm 25/3.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Katz cho rằng ông Tangsiri là người phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công, ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; đồng thời cảnh báo rằng cuộc tấn công này là một “thông điệp rõ ràng” gửi đến các quan chức quân sự cấp cao của Iran rằng quân đội Israel sẽ truy lùng họ.

Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Alireza Tangsiri. Ảnh: Tasnim News Agency

Thời gian gần đây, ông Alireza Tangsiri ngày càng có nhiều phát ngôn và xuất hiện công khai hơn kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông Tangsiri được đánh giá là nhân vật trung tâm trong chiến lược hải quân của Iran.

Hôm 24/3, ông Tangsiri đã đăng tải trên nền tảng X, nhấn mạnh rằng mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp đầy đủ với cơ quan quản lý hàng hải của Iran. Ông cũng thường xuyên cập nhật về các hoạt động của lực lượng hải quân IRGC tại khu vực Vùng Vịnh.

Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri là một trong những nhân vật quân sự có ảnh hưởng lớn và theo đường lối cứng rắn tại Iran. Ông giữ chức Tư lệnh Hải quân IRGC từ năm 2018, sau khi được Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm.

Ông Alireza Tangsiri là cựu binh trong Chiến tranh Iran - Iraq, thăng tiến trong quân ngũ với danh tiếng gắn liền với các chiến thuật hải quân mang tính tấn công và lập trường cứng rắn đối với Mỹ cùng các đồng minh. Ông từng chỉ huy nhiều khu vực hải quân trọng yếu và đóng vai trò trong việc định hình học thuyết tác chiến hải quân bất đối xứng của Iran tại khu vực Vùng Vịnh.

Được biết đến với những phát ngôn mạnh mẽ, ông Alireza Tangsiri nhiều lần cảnh báo các lực lượng hải quân phương Tây và công khai đề cập khả năng đối đầu với tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Trong những tháng gần đây, ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz, khẳng định quyền kiểm soát của Iran đối với các tuyến hàng hải chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của ông, Iran tập trung mở rộng năng lực hải quân, tăng cường phối hợp trong IRGC, cũng như củng cố hệ thống giám sát và tên lửa.

Thông tin về cái chết của ông xuất hiện trong bối cảnh giao tranh leo thang, khi Iran liên tiếp tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy Mỹ đang cân nhắc triển khai các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và phía Tehran chưa đưa ra xác nhận độc lập về cái chết của ông Tangsiri.