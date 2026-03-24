Israel tuyên bố không kích trụ sở IRGC và nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran

Thứ Ba, 06:08, 24/03/2026
VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một trong những trụ sở chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC), cùng nhiều công trình quân sự khác tại thủ đô Tehran của Iran.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã thực hiện “hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran”. Trước đó cùng ngày, hãng tin bán chính thức Fars của Iran đưa tin nhiều địa điểm trên khắp Tehran đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ phía Israel.

israel tuyen bo khong kich tru so irgc va nhieu muc tieu quan su tai tehran hinh anh 1
Cảnh tượng đổ nát ở Tehran, Iran ngày 23/3 sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm trụ sở của các cơ quan an ninh Iran, các “cơ sở sản xuất vũ khí then chốt”, cũng như nhiều cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu liên quan đến điện tử, tên lửa đạn đạo và đầu đạn.

Trong một tuyên bố riêng về trụ sở IRGC bị tấn công, IDF cho biết cơ sở này được quân đội Iran sử dụng để “điều phối hoạt động giữa các đơn vị và đánh giá tình hình”, đồng thời chỉ đạo lực lượng bán quân sự Basij.

“Đòn tấn công nhằm vào trụ sở này là một phần trong giai đoạn tác chiến hiện tại, hướng tới làm suy giảm sâu hơn các hệ thống cốt lõi và năng lực an ninh của chính quyền Iran”, IDF nêu rõ, đồng thời cho biết đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu thương vong dân sự, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và thông tin tình báo bổ sung.

iran2.jpg

Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng. Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm...

Tin liên quan

Iran tuyên bố chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran được bồi thường

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã phải gánh chịu.

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã phải gánh chịu.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

