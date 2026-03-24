Israel tuyên bố không kích trụ sở IRGC và nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã thực hiện “hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran”. Trước đó cùng ngày, hãng tin bán chính thức Fars của Iran đưa tin nhiều địa điểm trên khắp Tehran đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ phía Israel.

Cảnh tượng đổ nát ở Tehran, Iran ngày 23/3 sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm trụ sở của các cơ quan an ninh Iran, các “cơ sở sản xuất vũ khí then chốt”, cũng như nhiều cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu liên quan đến điện tử, tên lửa đạn đạo và đầu đạn.

Trong một tuyên bố riêng về trụ sở IRGC bị tấn công, IDF cho biết cơ sở này được quân đội Iran sử dụng để “điều phối hoạt động giữa các đơn vị và đánh giá tình hình”, đồng thời chỉ đạo lực lượng bán quân sự Basij.

“Đòn tấn công nhằm vào trụ sở này là một phần trong giai đoạn tác chiến hiện tại, hướng tới làm suy giảm sâu hơn các hệ thống cốt lõi và năng lực an ninh của chính quyền Iran”, IDF nêu rõ, đồng thời cho biết đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu thương vong dân sự, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và thông tin tình báo bổ sung.