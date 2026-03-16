Israel tuyên bố người dân Lebanon phải di tản sẽ không được trở về

Thứ Hai, 22:47, 16/03/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay (16/3) cảnh báo, những người Lebanon phải di tản sẽ không thể trở về, cho đến khi sự an toàn của người Israel sống gần biên giới được đảm bảo.

Cảnh báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra khi quân đội Israel tiến vào các khu vực mới ở miền Nam Lebanon, trong chiến dịch tăng cường chống lại Hezbollah.

Ông Israel Katz cũng tuyên bố đã chỉ thị cho quân đội phá hủy “cơ sở hạ tầng khủng bố” tại các khu vực ở miền Nam Lebanon, so sánh hoạt động này với các hoạt động tại Gaza, nơi phần lớn đã bị lực lượng Israel phá hủy.

Hậu quả cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, ông Nadav Shoshani cho biết quân đội nước này đã tiến đến những vị trí mới, nhưng từ chối cho biết quân đội sẽ tiến sâu đến đâu vào Lebanon, hoặc liệu quân đội có chiếm giữ các vị trí mới hay không.

Hàng trăm nghìn người Lebanon tại miền Nam nước này đã phải di tản trong 2 tuần qua, sau khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát. Theo chính quyền Lebanon, hơn 830.000 người đã đăng ký là người di tản, nhưng chỉ có khoảng 130.000 người đang ở trong các khu tạm trú tập thể, khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng di dời mới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích

VOV.VN - Ngày 16/3, ngày thứ 17 của cuộc chiến Trung Đông, Iran đã phát động thêm nhiều cuộc tấn công đáp trả nhắm vào Israel cùng các cơ sở Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục duy trì tác chiến đồng thời trên hai mặt trận, bao gồm bắt đầu tấn công bộ binh tại Nam Lebanon.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Israel và Lebanon dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Tổng thống Pháp ngày 14/3 cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon.

