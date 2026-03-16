Israel tuyên bố người dân Lebanon phải di tản sẽ không được trở về

Cảnh báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra khi quân đội Israel tiến vào các khu vực mới ở miền Nam Lebanon, trong chiến dịch tăng cường chống lại Hezbollah.

Ông Israel Katz cũng tuyên bố đã chỉ thị cho quân đội phá hủy “cơ sở hạ tầng khủng bố” tại các khu vực ở miền Nam Lebanon, so sánh hoạt động này với các hoạt động tại Gaza, nơi phần lớn đã bị lực lượng Israel phá hủy.

Hậu quả cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, ông Nadav Shoshani cho biết quân đội nước này đã tiến đến những vị trí mới, nhưng từ chối cho biết quân đội sẽ tiến sâu đến đâu vào Lebanon, hoặc liệu quân đội có chiếm giữ các vị trí mới hay không.

Hàng trăm nghìn người Lebanon tại miền Nam nước này đã phải di tản trong 2 tuần qua, sau khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát. Theo chính quyền Lebanon, hơn 830.000 người đã đăng ký là người di tản, nhưng chỉ có khoảng 130.000 người đang ở trong các khu tạm trú tập thể, khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng di dời mới.