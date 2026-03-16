Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

Thứ Hai, 20:06, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Lực lượng vũ trang Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công này sẽ cản trở sự phối hợp giữa Iran và các đồng minh trong khu vực. Israel cũng cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở một số thành phố của Iran.

israel tuyen bo pha huy may bay chuyen cho ban lanh dao cap cao iran hinh anh 1
Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, tức quân đội Israel) khẳng định chiếc máy bay này đã phục vụ các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao của Iran trong các chuyến bay cả trong nước và quốc tế. Theo IDF, việc loại bỏ máy bay này sẽ làm gián đoạn liên lạc giữa giới lãnh đạo Iran và các nhóm đồng minh trong khu vực, làm chậm quá trình xây dựng quân sự của Tehran và hạn chế khả năng khôi phục các năng lực bị hư hại.

Máy bay nói trên được xác định là một chiếc Airbus A340 trước đây được sử dụng để vận chuyển các nhà lãnh đạo cấp cao, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đến các cuộc gặp ngoại giao ở nước ngoài.

Giới chức Iran chưa xác nhận ngay lập tức cuộc tấn công.

Sân bay Mehrabad, nằm ở phía tây Tehran, là một trong những trung tâm hàng không lâu đời nhất của thủ đô. Trong khi sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran đảm nhiệm hầu hết các chuyến bay quốc tế đường dài, sân bay Mehrabad vẫn là sân bay nội địa bận rộn nhất cả nước và cũng là nơi đặt các cơ sở quân sự, bao gồm các đơn vị thuộc Không quân Iran.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 16/3, IDF cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz của Iran, khi chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang ngày thứ 17.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: Tân Hoa xã
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu

VOV.VN - Quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với “hàng nghìn mục tiêu” còn lại, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm nay (15/3).

Iran tiết lộ tình trạng sức khỏe lãnh tụ tối cao và khả năng điều hành đất nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei đang có "sức khỏe tốt" và "điều hành đất nước một cách mạnh mẽ", trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Giáo chủ. Ông Araghchi cũng nói về tình hình đoàn kết trong nội bộ Iran.

