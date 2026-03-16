Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

Lực lượng vũ trang Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công này sẽ cản trở sự phối hợp giữa Iran và các đồng minh trong khu vực. Israel cũng cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở một số thành phố của Iran.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, tức quân đội Israel) khẳng định chiếc máy bay này đã phục vụ các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao của Iran trong các chuyến bay cả trong nước và quốc tế. Theo IDF, việc loại bỏ máy bay này sẽ làm gián đoạn liên lạc giữa giới lãnh đạo Iran và các nhóm đồng minh trong khu vực, làm chậm quá trình xây dựng quân sự của Tehran và hạn chế khả năng khôi phục các năng lực bị hư hại.

Máy bay nói trên được xác định là một chiếc Airbus A340 trước đây được sử dụng để vận chuyển các nhà lãnh đạo cấp cao, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đến các cuộc gặp ngoại giao ở nước ngoài.

Giới chức Iran chưa xác nhận ngay lập tức cuộc tấn công.

Sân bay Mehrabad, nằm ở phía tây Tehran, là một trong những trung tâm hàng không lâu đời nhất của thủ đô. Trong khi sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran đảm nhiệm hầu hết các chuyến bay quốc tế đường dài, sân bay Mehrabad vẫn là sân bay nội địa bận rộn nhất cả nước và cũng là nơi đặt các cơ sở quân sự, bao gồm các đơn vị thuộc Không quân Iran.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 16/3, IDF cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz của Iran, khi chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang ngày thứ 17.